iPhone 用家有沒有發現，明明手機才剛充滿電，但使用不久電量又迅速下降。原來這不一定是電池耗損導致，有機會是由於一些 App 的使用習慣和特定 App 造成，特別是那些會經常更新資訊和在背景運作的 App。



一些 App 會比較消耗多電量的原因，主要是使用位置追蹤和背景更新，這些 App 會在背景中不斷運行，並且不斷地更新數據，對電池造成很大的負擔。《太陽報》技術專家Drew Romero指出，防毒 App 和 Widget（小工具）是兩大容易造成電池迅速耗盡的 App。

根據 Drew Romero 的說法，這些防毒 App 需要一直運作監測手機有沒有被入侵，因此會消耗系統資源，降低 iPhone 性能。實際上，iPhone 已經內置了強大的防病毒工具，所以再額外安裝這類防毒 App 導致多餘的耗電。因此，刪除這些防毒 App 可以幫助提高iPhone 性能，並延長電池壽命。

勿犯4大充電禁忌👇

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另外，有不少用家為了排版美觀或實用功能，會在主頁上使用各種 Widget，如天氣或新聞 Widget。可是這些 Widget 需要不斷更新以顯示實時信息，從而消耗大量系統資源。Drew Romero 建議，刪除或最小化 Widget 的使用，可以有效提高iPhone的性能，並延長電池使用時間。

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此外，定期評估並移除不必要的 App，尤其是上述兩類，可以讓 iPhone 運行更加流暢。同時，也可以關閉不必要的定位服務，許多 App 會在背景中使用定位，這會大大增加電池消耗。通過進入「設置」>「隱私」>「定位服務」，可以查看並關閉那些不需要的定位服務的 App。

資料來源：The SUN