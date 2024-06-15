5G WiFi Plan比較2024 ｜月費$98平未必抵、簽約前睇清楚魔鬼細節｜5G WiFi服務盛行，今次記者為大家搜羅了4個電訊商提供的5G WiFi 月費計劃，每月收費由$98起，不過揀5G WiFi Plan是否單純揀最平價、就代表最抵？即睇詳情+簽約前需留意事項！



5G WiFi 村屋戶救星

不少人放假都習慣留在家中打機睇劇，不過居住在村屋或舊式唐樓的人士就沒有這麼容易了。幸好有了5GWifi，讓無光纖覆蓋的地方都能享有高速的上網服務。今次記者為大家搜羅了4個電訊商提供的5G WiFi計劃，月費由$98起，月費低又是否代表最平呢？即睇詳情+簽約前需留意事項。

5G 家居寬頻 5 大優點

優點【1】：為偏遠地區用戶提供更多上網方案選擇

由於電訊公司鋪光纖線是要成本，鋪線時會集中考慮住戶多、人數密集的地區，以收最大效益，變相在偏遠地區、舊式唐樓又或單幢村屋居民，往往未能得到高速寬頻，而 5G 家居寬頻，就以5G Router直接接收流動網絡，就為這類用戶提供了另類的高速上網選擇。

優點【2】：不用拉線安裝

由於 5G 家居寬頻是以路由器直接接收 5G 訊號，故不用約師傅上門拉線安裝，只需要從電訊商獲得 5G SIM 卡、再插入專用的 5G 路由器，連上電源已經即可開放 Wi-Fi 予不同裝置使用。

優點【3】：可隨時加強家中特定區域接收

由於沒有了 LAN 線制約，用戶可以將 5G 路由器搬至家中不同位置，隨時加強特定位置的 Wi-Fi 接收。

優點【4】：不用與同大廈用戶「爭網用」

即使是「光纖入屋」，一般的光纖寬頻服務都要全幢大廈一同分享網絡資源，較為影響穩定性，但 5G 家居寬頻就可以避免與同大廈用戶爭奪資源（但就變相會受 5G 基站的使用量影響）。

優點【5】：合約期有較大彈性

由於 5G 家居寬頻偏向較大彈性，電訊商亦會推出較一般家居寬頻更短的合約期，目前最短的可以達到 12 個月，適合臨時有寬頻需要的用戶

4大電訊商 5G WiFi 格價

CSL：無限數據適合大用量用家

CSL 5G WiFi 的月費為$228/月，價錢包括路由器，合約期為36個月。在5G WiFi計劃中稱用戶可以享有無限數據服務。14日試用期為4個台之中最長，可以先測試一下這個台的5G網絡在你家中是否接收良好。



CSL 5GWifi計劃

3HK：降速後唔算慢

5G WiFi 月費為$168/月，現在簽約可以免除router租機費，合約期為30個月。而數據用量為500GB，500GB後會降速為300M。

另外更有限時優惠推出，選擇$168月費計劃的用戶可以選擇一份禮物：2合1喇叭座檯燈／智能攝影機／智能手錶／頭戴式無線耳機／電競耳機或／便攜養生杯。



3 HK 5GWiFi計劃

SmarTone｜合約期最短

數碼通的5G WiFi 月費為$168/月，合約期為24個月，是4個台之中最短，價錢包租機費。職員稱用戶可以任用無限數據服務。另外有7天試用期，可以先帶回家中測試接收能力是否良好。



SmarTone5GWiFi計劃

中國移動 $98月費最平

中移動有一款5G WiFi 計劃月費最平只需$98/月，是4個台之中月費最平的計劃，每月可享有300GB數據用量，不過300GB後會降速為10M，未必人人夠用。另留意此計劃不包括路由器， 如果需要路由器的話，要自己購買或以$1740加購，計算了月費及買機價總額後，價錢未必最平，故此在簽約前留意清楚是否包括路由器。

