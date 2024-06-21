廣汽集團GAC 旗下人氣電動車品牌廣汽埃安AION剛於香港推出熱賣SUV車款AION Y Plus極受市場好評，近日AION香港第二個陳列室亦正式進駐被譽為「車街」的灣仔告士打道，進一步積極打開香港市場。為了隆重其事，多位廣汽國際管理層包括廣汽國際總經理衛海崗、廣汽國際副總經理王順勝、香港經銷商和諧國際埃安總經理陳翼及香港埃安總經理張振國等親臨主持開幕典禮。令人驚喜的是陳列室同時展出GAC全新油電混能7座豪華MPV E9﹑純電動鷗翼車門版豪華SUV Hyper HT、高性價比純電動 SUV AION Y Plus 。



AION第二間陳列室落戶被譽為「車街」的灣仔告士打道，具有優越的地理位置和高人流量，為汽車銷售提供了更多機遇。廣汽國際多位領導及眾多嘉賓一同參與AION第二間陳列室的剪綵儀式，象徵著廣汽國際積極部署香港市場發展。

埃安灣仔展廳開業剪綵（由左至右：廣汽國際副總經理王順勝、廣汽國際總經理衛海崗、香港經銷商和諧國際埃安總經理陳翼、香港埃安總經理張振國）

廣汽埃安在香港的第二家展廳在灣仔告士打道正式開幕，這一著名的『車街』將展示廣汽埃安的品牌實力，並服務更多香港消費者。我們期待與各位深化合作，共同見證廣汽埃安與香港的共同成長，為香港的新能源汽車發展貢獻力量。 廣汽國際總經理衛海崗

廣汽國際總經理衛海崗親臨開幕儀式，冀進一步打開香港市場合作空間。

AION Y PLUS

AION 灣仔陳列室同場展出 GAC 全新油電混能7座豪華MPV E9﹑純電動鷗翼車門版豪華SUV Hyper HT﹑高性價比純電動 SUV AION Y Plus。22 萬有找的 AION Y Plus，在電動車市場算平易近人，車身尺寸長4.53米、闊1.87米、高1.65米，軸距2.75米。內籠空間感十分寬敞，比很多同級甚至更昂貴的電動SUV還要大。

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香港埃安總經理張振國致辭

自廣汽集團全球化佈局以來，香港一直是其重要戰略市場。自今年年初正式進入香港市場以來，AION取得了一系列重要成就，得到了香港用戶及社會各界的認可，為品牌在香港市場的深耕奠定了堅實基礎。灣仔店的開幕標誌著 AION在香港市場的進一步擴展，展示了廣汽國際對香港市場的重視和承諾，對提升銷量起到了關鍵作用。

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廣汽埃安未來將繼續深耕香港市場，堅持以用戶為中心，加快引入更多純電動及插電式混合動力等新能源車型；加大品牌宣傳和市場推廣力度，讓更多香港消費者了解和信任廣汽；持續完善銷售渠道，計劃在沙田、尖沙咀、元朗等地開設更多展廳，實現港島、九龍及新界的全面覆蓋，增強品牌影響力和市場競爭力；優化服務體系，計劃在荃灣開設售後服務中心，實行「服務先行」理念，為香港用戶提供更加完善的售後服務。廣汽國際將以「廣汽速度」全面提升產品力、品牌力、行銷力和服務力，為香港及全球的綠色出行和可持續發展貢獻力量。