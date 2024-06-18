Leica LUX免費影相App實試！試用多種大師級萊卡鏡頭＋濾鏡影靚相｜被譽為相機界王者的Leica最近推出免費手機App「 Leica LUX 」，iPhone用戶更可以免費試用LUX Pro 2星期，可以玩盡App內多個鏡頭及濾鏡，HashTECH記者率先為大家實試功能！



免費為手機增加「奶味」、小米手機很危險？

Leica一直受到不少攝影師追捧，除了其拍攝性能出眾之外，其身價不菲也是矚目的地方。雖然貴並非它的缺點，但此等身價卻讓不少人無緣接觸。所以，使用小米手機向來都以Leica 鏡頭為賣點，吸引喜歡拍照的手機用家。不過近日Leica推出免費手機App「 Leica LUX 」，由萊卡公司監修出多種Leica鏡頭、filter濾鏡，令任何手機都可以拍出Leica獨有的「奶味」，那會否威脅到小米手機？

Leica LUX App實試 (陳安琪 攝)

試用完全版 LUX Pro 兩星期

Leica LUX 本身已經是一個很出色的影相app，另外還可支付49港元月費或588港元年費，開通功能更全面的完全版LUX Pro。近日iPhone版本更可以免費試用完全版兩星期，玩盡App內全部4支鏡頭及5個濾鏡，還可以手動控制對焦及曝光，並以RAW格式save相，所以今次試玩，亦都是以完全版LUX Pro 去做。

近日iPhone版本更可以免費試用完全版LUX Pro 兩星期

支援兩大模式應付更多場景

今次Leica LUX提供 P Mode (Photo Mode)與 A Mode (光圈先決模式)。使用P Mode時可以調整快門速度拍攝，而A Mode就以光圈先決的方式拍攝。

A Mode——多個光圈/焦距選擇

在A Mode之中總共有3個焦距及6個光圈可以選擇，用家可以自行選擇不同焦距配合不同光圈去拍攝。

在A Mode之中總共有3個焦距及6個光圈可以選擇(陳安琪 攝)

焦距

焦距數字越小，就越廣角，在相同距離下比起數字大的焦段可以拍攝到更廣闊範圍的畫面。如果想畫面重心集中於主體，減少構圖中出現不相關事物，可以選擇用50mm；相反如果想拍攝環境與主體的互動，或者強調空間感，亦可以使用28mm甚至數字更小的焦段。

Leica LUX包括了多個經其傳奇鏡頭： Noctilux-M 50mm f/1.2、Summilux-M 28mm f/1.4及Summilux-M 35mm f/1.4，用家使用Leica LUX可以調整至不同焦距拍攝，即使用手機都可以拍攝出心儀的效果。

Noctilux 50mm f1.2(陳安琪 攝)

Summilux 28mm f1.4(陳安琪 攝)

光圈

光圈的數字越小 ，進光量越多，景深效果更淺，能夠突岀被攝主體；後景的事物亦會越朦朧。有不少人為了強調主體都會用大光圈(光圈數字越小的鏡頭)令畫面的重點集中在主體上，反之亦然。

記者實試模擬大光圈f1.2及f1.4拍攝，嘗試營造淺景深效果。結果發現Power的角及Bond的邊緣都被一同模糊，似乎是因為手機app模擬景深運算方面還不夠精準。

Power的惡魔角被模糊了！參數：Noctilux 50mm f1.2 (陳安琪 攝)

Bond的邊緣被模糊了！參數：Summilux 35mm f1.4 (陳安琪 攝)

11個濾鏡製造不同效果

Leica另一樣深入民心的就是其獨特的調色。在P mode及A mode中都可以使用Leica11個濾鏡去營造不同氣氛效果。濾鏡分別有：Standard，Vivid，Natural，Classic，Contemporary，Eternal，BW Natural，BW High Contrast，Blue，Selenium及Sepia。

即睇11個濾鏡效果⬇

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其它功能

另外用家可以在App內選擇不同的相片儲存檔案、濾鏡、閃光燈、倒數計時、格線、水平儀、峰值對焦及直方圖等功能輔助拍攝，有興趣的話可以到App Store下載Leica LUX App試玩一下！