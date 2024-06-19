YouTube 打擊政策不遺餘力，近期更有用家發現 YouTube 甚至把打擊對象，擴展到使用 VPN 訂閱 Premium 的用家身上。一些用家利用 VPN 跨區訂閱 YouTube Premium，以較低的價格享受 Premium 服務。近期，YouTube 官方亦開始打擊這種行為，讓許多使用 VPN 跨區訂閱的用家措手不及。



YouTube Premium 在不同地區的訂閱價格存在顯著差異，例如在美國的訂閱費用可能比在印度或土耳其高出數倍。因此，許多用家選擇通過 VPN 將自己的 IP 地址設置為價格較低的地區，來享受更優惠的訂閱價格。

（圖片來源：PTT）

近日，有 PTT 網民反映，他們的跨區訂閱帳號被 YouTube 檢測到，並收到了來自 YouTube 的電郵通知，表示其帳號註冊地與實際使用地不符，因此取消了他們的 YouTube Premium 訂閱資格。有些網民在 PTT 分享了收到的警告信，信中要求他們在限期內重新訂閱，否則將取消其 Premium 會員資格。

目前，YouTube 主要通過用家的 IP 地址來判斷帳號所在地，如果發現用家長期使用的 IP 地址與訂閱地區的 IP 地址不符，便會認定該用戶為跨區訂閱者，進而取消其 Premium 資格。需要注意的是，YouTube 並不會直接封鎖這些帳號，而只是取消其訂閱資格。

不過，並非所有跨區訂閱行為都會被檢測到。目前，有些用家的印度和烏克蘭訂閱帳號仍然可以正常使用。這次打擊行動是否會全面實施，尚未能確定。如已使用 VPN 進行訂閱，不要再修改地區或信用卡資料，也不要在家庭帳號中做額外的變動，這樣可以降低被系統檢測到的風險。

資料來源：PTT