手機無電因設定出事？｜隨著手機功能的越來越多，電量、電池續航力成為了許多用家關注的焦點，對很多人來說電量低於 50% 就非常難受。因此，對於手機用家來說，找到有效的方法來延長電池壽命顯得尤為重要。以下10招手機設定可以幫助大家，盡可能提高 Android 手機電池續航力。



1）關閉隨顯螢幕（Always on Display）

雖然許多手機廠商聲稱隨顯螢幕每小時僅耗電1%至2%，但實際情況往往會更多。這個功能允許手機鎖 mon 狀態下依然能夠查看時間和通知等，因此手機仍會持續耗電，關閉隨顯螢幕可以顯著減少電池消耗。

2）開啟自動調節電池用量

內建於 Android 系統的功能，能夠根據使用情況自動管理手機的性能和效率。自動調節電池用量可以在用家不需要高性能的時候降低手機的運行速度，從而節省電力。例如，在瀏覽電子郵件時，自動調節電池用量 會自動調整性能，以達到最佳的電池續航效果。

3）開啟Dark Mode

部分部款的 Android 手機都採用 OLED 螢幕，允許個別像素在不使用時變暗或完全關閉。使用黑暗模式可以讓螢幕上的像素更多處於關閉或低亮度狀態，從而節省電力。在設置中，可以找到切換黑暗模式的選項，建議全天候開啟黑暗模式以最大化電池續航。

4）調整顯示亮度和睡眠時間

降低螢幕亮度可以顯著減少電池消耗，可以通過下拉快速設置菜單來調整亮度。同時，縮短螢幕自動關閉時間也能節省電力。將螢幕超時設置在一分鐘以下，避免不使用手機時螢幕長時間亮著。

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5）移除不使用的帳戶

許多用家在使用手機時，會設置多個社交媒體或電子郵件帳戶，這些帳戶有機會在後台不斷刷新數據，從而耗電。在設置中找到帳戶選項，並移除那些已經不再使用的帳戶，可以減少不必要的電池消耗。

6）關閉鍵盤音效和觸覺反饋

如開啟鍵盤音效和觸覺反饋的話，每次打字時，手機都會產生振動和聲音，這些操作會額外耗電。進入設置中的語言和輸入選項，找到鍵盤設置，然後關閉按鍵音效和觸覺反饋，可以節省一定的電量。

7）減少通知

各個 App 都會有訊息通知，如果手機經常收到大量通知，這些通知不僅會消耗電力，還會讓 App 在後台不斷刷新數據。在設置中的通知選項中，可以逐個 App 關閉不必要的通知，從而減少電池消耗。

8）關閉「Hey Google」檢測功能

這個功能允許 Google 助手隨時待命，聆聽用家的指令，但它也會讓咪高峰一直處於活躍狀態，增加耗電情況。如果並不經常使用 Google 助手，可以在 Google 應用的設置中關閉這個功能。

9）降低螢幕更新率

高刷新率可以讓手機操作更流暢，但也會消耗更多電力。在設置中的顯示選項中，找出刷新率設置，將其調整到標準的 60Hz，可以減少電池的消耗，可以在需要高刷新率時才打開，如玩手遊。

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10）關閉不使用的無線功能

Wi-Fi、藍牙和定位服務等無線功能在不使用時應該關閉，這樣可以避免它們在後台不斷搜索信號和更新數據。在快速設置菜單中，可以輕鬆開關這些功能，節省電量。

資料來源：zdnet