連登網民選港人經常讀錯的5個英文字｜香港人總是英文掛口邊，在日常生活中，經常在句子中夾雜著英文。可是，部分常用的英文的發音卻有些偏差，有時候則是本地化過程中形成的習慣。連登網民開 Post 評選：「一人一個香港人成日讀錯既英文」。



機場入lounge／launch

雖然港人總會掛一兩句英文在嘴邊，但讀音卻不一定正確，而且很多時會慣常性讀錯發音。連登網民首先指出，一個經常被讀錯的字「lounge」。許多香港人去旅行時，都可能會在機場用信用卡進入lounge，可是大多數人會將其讀成「launch」。如果對方是香港人當然仍能聽得懂，可是對於英語使用者來說卻完全改變了詞義。Lounge 本來是指休息室或候機室，而讀成「launch」則是指發射或發布會，讀錯有機會出現尷尬的時候。

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部電腦好Lag／leg

網民亦舉出很多其他很常見例子如「lag」，描述網絡延遲和手機、電腦卡頓時，許多香港人會讀成「leg」。「claim錢」被讀成「camp錢」，不過有網民提出，這種錯誤讀音已經被廣泛接受，甚至形成了一種港式英文的特有表達方式，「camp錢」對部分人來說已經不是在讀英文，而是香港自成一派的獨特語言。

網民回憶起小學英文教科書的Beeno，要找Beeno重新學這些單字的正確發音

連登網民數：香港人成日讀錯的英文



lounge＞launch

lag＞leg

Claim＞camp

WhatsApp＞Whatapps

memo＞me mo

Skype＞Sky piii

Threads＞脆



資料來源：LIHKG