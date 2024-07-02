買iPhone 16 Pro都未必即用AI｜全球果迷都期望今年 iPhone 16 Pro 和 iOS 18 到底能帶來多強大的 AI 功能，可是近日傳出一個令果迷失望的消息，Apple Interlligence 部分強大功能，有機會需要付費訂閱才能使用。



根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 可能會在未來對其部分 AI 功能收取費用。雖然這些 AI 功能在 iOS 18 推出時將免費提供，但長期來看，Apple 計劃通過 AI 新技術來填補 iPhone 銷售下滑帶來的收入缺口。

一般來說，Apple 每年推出的新 iPhone、iOS 功能來吸引果迷升級其設備。可是，近年iPhone 的升級並未如果迷期望，令 iPhone 銷售增長停滯。因此，Apple 正積極尋找新的收入來源，而訂閱模式成為他們的主要考量之一。

「Apple Intelligence+」

根據 Mark Gurman 的分析，Apple可能會把基本的 AI 功能將免費提供，而更多高級功能則需要付費訂閱，訂閱服務預計會稱作「Apple Intelligence+」。這種策略不僅可以激勵果迷升級 iPhone，以獲取更好的使用體驗，同時也能為 Apple 帶來持續的收入。

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雖然目前還不清楚具體的訂閱模式，但可以預見的是，Apple 不會將所有 AI 功能置於付費計畫中。一些基本功能將免費提供，以吸引更多果迷嘗試和使用 AI 功能。「Apple Intelligence+」也有機會像 ChatGPT、Copilot一樣，付費版的 AI 能力更佳，分析能力比免費版更出色等。Apple 亦可能會開發一些僅限訂閱用戶使用的高級功能，如 Gmail 總結郵件或撰寫回覆的功能等。

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訂閱「Apple Intelligence+」費用

至於訂閱收費，按目前 iCloud+、Apple Music 等 Apple 服務的收費來看，「Apple Intelligence+」的收費應該不會太貴，或可能參考 ChatGPT Plus 一個月 20 美元的收費。不是，在 iPhone 16 Pro 結合強大 AI 功能的突破下，坦白說，如果換了新 iPhone 的話，這個訂閱收費好像不能不付。

Apple Intelligence支援機種：

A17 Pro：iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro

M1或更新版本：iPad Pro／iPad Air

M1或更新版本：MacBook Air／MacBook Pro／iMac／Mac mini

M1 Max或更新版本：Mac Studio

M2 Ultra：Mac Pro



資料來源：pocket-lint