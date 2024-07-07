電熱水煲加熱非水類液體極危險！日媒警告3大禁忌．亂用隨時燙傷｜每個家庭應該都有一部電熱水煲，方便快速將水加熱，用來泡茶、沖咖啡、煮杯面等。然而，如果使用不當的話，電熱水煲不僅會損壞，還可能帶來安全隱患。日媒警告三種錯誤的使用方法，並解釋為什麼電熱水煲只能用來加熱水，而不能加熱其他液體如牛奶或咖啡。



電熱水煲禁忌1｜電熱水煲加熱非水類液體

由於電熱水煲的溫度控制是為水設計的，當水達到沸點（100°C）時，電熱水煲會自動斷電。然而，牛奶和其他液體的沸點和加熱特性與水不相同，電熱水煲的溫度控制系統無法精確調整，容易導致過熱或未煮熟的情況。牛奶、咖啡等液體在加熱過程中容易沸騰溢出，進入電熱水煲的內部結構，可能會導致短路或電器元件損壞，進而縮短電熱水煲的使用壽命，甚至溢出燙傷用家。

電熱水煲禁忌1｜電熱水煲加熱非水類液體

1.1｜殘留和清潔困難

另外，牛奶和咖啡等液體會在電熱水煲內壁留下殘留物，難以完全清洗乾淨。如果殘留物堆積，會滋生細菌，影響健康。尤其是牛奶，含有大量蛋白質和脂肪，加熱後會粘附在煲壁，形成一層難以清除的膜。

電熱水煲禁忌2｜用錯方式拿取電熱水煲

電熱水煲在加熱後，其外殼尤其是注水口部分會變得非常燙。如果不小心接觸到這些高溫部分，很容易燙傷。因此，正確的拿取方式應該是握住電熱水煲的手柄，而不是觸碰其他部位。這樣可以避免不必要的燙傷和其他傷害。

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電熱水煲禁忌3｜加水過量

每個電熱水煲都有一個最大加水量標示，根據安全和性能考量設定的。如果超過這個標示線加水，水在加熱沸騰時可能會溢出，導致熱水燙傷或者造成電器短路等安全問題。過量的水也會影響加熱效率，延長加熱時間，增加電能消耗，最終可能導致電熱水煲損壞。

資料來源：saita