BUSTAFELLOWS懸疑乙女game限定版開箱！期間限定店同1：1立牌打卡｜人氣犯罪懸疑乙女遊戲BUSTAFELLOWS正式推出繁體中文版！即由即日起至7月14日更於旺角舉辦期間限定主題店活動，將會有角色1:1等身立牌於現場打卡！



犯罪懸疑向乙女遊戲BUSTAFELLOWS

有留意開乙女遊戲動向的朋友，應該留意到最近有一款新的中文版乙女遊戲推出，那就是犯罪懸疑向的乙女遊戲《BUSTAFELLOWS》。小編某天無意間看到《BUSTAFELLOWS》的遊戲封面，被主角林波那壞壞的笑容正擊心臟！今次為大家開箱《BUSTAFELLOWS》的限定特典，以及介紹一下《BUSTAFELLOWS》的遊戲玩法及個人心得。

BUSTAFELLOWS是一款犯罪懸疑向乙女遊戲

限定特典禮盒超豪華開箱

BUSTAFELLOWS限定特典

今次的《BUSTAFELLOWS》分別有通常版及限定版，今次為大家開箱的當然是限定版，包裝足足有一個鞋盒般巨型，入面有大量精美的周邊產品：

1.限定版特典外盒

購買限定版特典會有獲得一個主題外盒，封面的視覺宣傳圖突然出其反烏托邦的犯罪懸疑主題。打開外盒後，首先進入眼簾的是一塊印有鈔票的紙板，讓人十分驚喜，亦更能投入其主題。

BUSTAFELLOWS限定版特典外盒

限定版特典外盒

2.亞加力立牌

特典內亦有6個主要角色的亞加力立牌，可以放在檯面或者展示櫃中收藏。

BUSTAFELLOWS亞加力立牌

BUSTAFELLOWS角色林波

3.主要角色襟章（全套6款）

除了立牌之外亦有6位主要角色的襟章，可以放在「痛袋」帶出街。

BUSTAFELLOWS主要角色襟章

4.SteelBook鐵盒（可存放一張Switch遊戲卡）

在限定特典內有個鐵盒，可以存放一張Switch遊戲卡。其正面反面及內裏都印上了精美的角色圖片，讓人愛不惜手。

5.主要人物角色卡（全套6款）

在黑色的卡片紙盒內有6張主要人物角色卡，角色卡片上的資料以燙金印刷，相當精美。

BUSTAFELLOWS主要人物角色卡（全套6款）

6. B6設定資料集（60P全彩）

裏面亦有一本B6尺寸的設定資料集，封面以雜誌風設計，十分用心。打開後首頁就有「劇透」警告，建議完成遊戲後再來觀賞。

BUSTAFELLOWS B6設定資料集

遊戲簡介

故事設定在美國東部城市新西格。 惡名昭彰的律師林波・菲茨傑拉德在收到一份緊急委託後趕往了警署。 委託他的男子稱「要是沒有這次會面，你就會迎來死亡的命運」。 這句離奇的話讓林波頗為不解。 隨後那男子又開口，可語調卻彷若女子—— 「今天」對我來說只是「重播」， 我親眼看到你死在了我面前，故事將一步步解開謎團。

律師林波・菲茨傑拉德在收到一份緊急委託後趕往了警署。

人物介紹

即睇6位主要角色的介紹🔽

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遊戲玩法

Adventure Part

Adventure Part

基本流程為閱讀文字、選取選項。當第一人稱視角變為不同人物時，文字框的顏色會隨之改變。遊戲中每一處選項都會影響女主角和可攻略角的合拍度，繼而影響後續劇情。其中還有部分限時選項，玩家可以做出選擇，也可以「什麼都不選」。

Archives and Memorabilia

Archives and Memorabilia

「Archives（用語詞典）」收錄遊戲中已知資訊和所到之地的用詞說明，且會以女主角的視角敘述。「Memorabilia（收藏品）」收錄了遊戲中取得的收藏品。部分會隨劇情推進自動獲得，部分則需滿足特定條件才能獲得。某些隱藏章節需獲得收藏品才可閱讀。

Gallery and Music

「Gallery」收錄了已經觀看的事件CG和影片。「Music」收錄了已經聽過的音樂。需獲得「斯卡克羅的混音帶」才能解鎖收聽。

Gallery and Music

小編實玩感想

製作仔細

故事的畫風、動畫、配音及聲效都有如動畫般的製作。遊戲除了角色互動外，劇情也相當有吸引。以犯罪懸疑的背景作前提下，故事中的的人物設定也是現實中比較少見的犯罪分子，帶來非現實的戀愛體驗。以小說遊戲大部份時間都是以文字製造氣氛，今次試玩發現其中文翻譯的用字也十分精細美麗，讓中文母語者也能產生更貼切的幻想。

其中文翻譯的用字也十分精細美麗，讓中文母語者也能產生更貼切的幻想。

BUSTAFELLOWS售價及資料

【通常版】售價：$438

【限定版】售價：$718

遊戲類別 : AVG

字幕語言 : 繁體中文

語音 : 日本語

評級 : 18+限制級

對應平臺： Nintendo Switch

香港首個期間限定店1比1立牌打卡

「特烏塔」及「林波」的1:1等身立牌

繼BUSTAFELLOWS中文版上架，即日開始BUSTAFELLOWS亦推出香港首場線下活動由即日起至7月14日（日）期間 ，將於在「吃茶三千」旺角上海街618號分店與各位玩家見面！除了有女主「特烏塔」及「林波」的1:1等身立牌、CG畫廊等精彩內容，活動期間購買飲品，還可以獲得遊戲主題杯套，有興趣的朋友可以到場體驗。

活動日期：即日起－2024年7月14日(日)

活動地點：吃茶三千 旺角上海街618號分店（旺角上海街618號 G04D）

營業時間：星期一至四12:00 － 20:15 ／星期五至日12:00 － 20:45