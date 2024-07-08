酷熱警告｜3招開冷氣慳電貼士｜在每天 32～34℃和酷熱警告下，電風扇和冷氣都必不可少，可是日以繼夜的開冷氣又怕電費超標，那到底開冷氣耗電有多高，改用電風扇又能慳多少呢？日媒分享一公式教大家計算。



電風扇與冷氣的電費比較

根據日媒的報導，只要使用以下公式，就可以計算出電風扇和冷氣在相同使用時間下的電費差異。以下將以每日使用6小時、根據中電平均淨電價為每度電142.9港仙為例，來比較兩者的電費。

計算公式為： 功率（kW）x使用時間（h）x每度電收費



電風扇的電費計算

一部功率為50瓦（W）的電風扇： 0.05 kW×6 h×$1.43=$0.429

冷氣的電費計算

一部功率為530瓦（W）的冷氣：0.53 kW×6 h×$1.43=$4.55

從以上數據可以看出，使用電風扇的電費比使用冷氣低得多。使用電風扇6小時的電費僅為 $0.429，而冷氣的電費則是約 10 倍的 $4.55。

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開冷氣慳電技巧

雖然電風扇的電費遠低於冷氣，但冷氣能提供更全面的降溫效果，尤其是在酷暑天氣下。以上的計算方法並不是直接叫大家改用風扇而不用冷氣，更重要的是能更清晰了解開冷氣和風扇的耗電差異，再考慮個人的使用需要決定什麼時候開冷氣，什麼時候可以用電風扇代替。

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另外，其實也有一些有效的冷氣慳電技巧，幫助大家在享受舒適溫度的同時節省電費。

1. 遮光措施

為了減少冷氣的負荷，避免陽光直射室內是非常重要的。使用遮光窗簾或百葉窗可以有效阻擋陽光，降低室內溫度。即使在外出時也應該保持窗簾或百葉窗關閉，這樣可以防止室內溫度過高，減少冷氣的運行時間。

2. 使用循環扇

將冷氣和循環扇或電風扇結合使用，可以提升冷氣的效果。循環扇能夠幫助室內空氣流動，將冷氣均勻地分布到整個房間，這樣可以在設定較高溫度的情況下依然保持涼爽，達到節能效果。

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3. 設定適當的溫度

日本冷氣機製造商大金工業的專家在一間約20畳（約33平方米）的客廳內進行，先將冷氣機設置在自動模式，設定溫度為 26˚C，並記錄此時的耗電量為 0.14kW。當設定溫度從 26˚C 降低到 25˚C 時，耗電量迅速上升至 0.32kW，幾乎是原來的兩倍。可見冷氣的每調高一度，就能減少大量耗電。

資料來源：financial-field