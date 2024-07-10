支付寶推手機NFC碰一下支付 ！中國內地6城市開始試用 即睇開通方法｜支付寶開放日活動，宣佈新增了新支付方式，免開app只需要以手榣NFC「碰一下就能付款」，而且iPhone及Android手機都用得，即睇詳情！



支付寶推NFC碰一下支付

不少人放假到北上消費都會使用支付寶或微信支付，不過每次付款都要打開應用程式再掃碼支付，過程有點麻煩。近日支付寶在開放日宣佈新增了新支付方式，只需要手機以NFC「碰拍一下就能付款」！

不需開app，只要一拍手機就可以即時以支付寶支付

Android、iOS裝置都用得

「碰一下支付」運用手機中的NFC功能，只要解鎖手機及開啟NFC後，將手機拍在付費裝置上，就會自動轉至支付寶確認畫面付款，不用再掃碼去付款。有點像香港「八達通」付款方式般方便！而商戶的付款裝置有兩款，分別為手持式及檯式，以配合不同商戶。裝置內置4G網絡，無須連接Wi-Fi都能使用。支付裝置支援多個系統，包括Android、iOS等，支付方式亦有銀行卡、支付寶餘額等支付方式。

支援商鋪多達2300個

「碰一下支付」適用於多個商鋪(微博圖片)

「碰一下支付」在中國6個城市試行，包括上海、成都、武漢、長沙、杭州、福州。適用的商鋪包括7-11、美宜佳、紅旗、十足、逸刻及良品鋪子等便利店，上海靜安大悅城、成都萬象城、龍湖杭州濱江天街、武漢永旺夢樂城、長沙國金街、福州煙台山商業漫步街區等商場和街區，以及米先生、巴黎貝甜、鮮豐水果、一鳴真鮮奶吧、多樂之日等餐飲品牌亦支持「碰一下支付」。

3步開啟支付寶NFC

因為要用「碰一下支付」要利用NFC功能，所以要先在支付寶開啟NFC，即睇開通支付寶開通方法！

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