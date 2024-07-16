Amazon Prime Day 2024開催　風扇仔2折！11”iPad Pro 85折入手

Amazon Prime Day 又來了！今次美國、日本 Amazon 都同步在 16～17 日舉行 Prime Day 優惠。最新的科技產品、手機、高品質的耳機，還是必需的家用電器都能在這找到優惠。想知如何能獲得 Prime Day 優惠，即睇以下 30日 Amazon Prime 會員登記教學。



兩個地區的 Prime Day 優惠，都有大量熱門產品減價推出，當中包括近期很多人找的風扇仔，在日本 Amazon 2折推出；11" iPad Pro 512GB 也有 85 折優惠，減約 $1,300。另外，也有Samsung 電競螢幕、Samsung Tab S6、吸塵機、SSD、電動牙刷等，想知道有什麼必買，可以點下圖推介。

美國 Amazon Prime Day 抵買產品推介

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日本 Amazon Prime Day 抵買產品推介

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30日 Amazon Prime 會員

Prime Day 優惠需要 Prime 會員才能使用，如果不想支付月費 $14.99 美元會費，可以申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到 30 日的免費 Prime 資格，以藉此拿到優惠資格。

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Amazon免運費

美國和日本 Amazon 提供香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。日本 Amazon 免運費到香港，需要消費滿 12,000 日圓；美國 Amazon 則需要費滿 49 美元。