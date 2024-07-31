Amazon買風扇外套翌日電池爆炸｜有留意日本電器、產品的都應該會知道，近年流行一件內置風扇，甚至冷氣的外套，讓在戶外工作的人能對抗炎夏。但近日於日本竟發生一宗風扇外套爆炸意外，日本網民在 Amazon 購買一件風扇外套後，第二日充電時發生爆炸，導致家中二樓被燒毀，引起了廣泛關注。



風扇外套鋰電池爆炸

日本網民 X@yy_sexy420 在 Amazon.jp 上購買一件 Kogeegoo 品牌的風扇外套，原本打算在炎熱的夏季使用，以減少戶外工作的酷熱感。然而，僅僅在購買後的第二日，充電時發現風扇外套的電池突然膨脹並爆炸。意外造成家中二樓嚴重損毀，幸運的是沒有造成人命傷亡。

風扇外套是近年流行的消暑產品，熱潮甚至傳到香港，在衣服內嵌入風扇，以提供持續的涼爽感受。對於那些需要長時間在戶外工作的人，如建築工人和快遞員等，風扇外套成為了一種非常實用的選擇。

安全問題

此次爆炸事件讓不少網民對風扇外套的安全性產生疑慮。風扇需要使用電池供電，而這些電池在充電過程中如果處理不當，極有可能發生膨脹甚至爆炸。特別是鋰電池對於高溫的反應較大，風扇外套大多在猛太陽、高溫的環境下使用，對電池或多或少會造成不良影響。

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日本網民分享，入手風扇外套時，首先應選擇可信賴的品牌，避免購買低價劣質產品，一些低價產品可能在製造過程中省略了安全檢測環節，存在較大的安全隱患。在Amazon購物建議看看賣家地址，盡量選擇Amazon本身發貨的產品，會更有保障。

使用時，也應使用原廠提供的充電器，避免使用劣質或不匹配的充電器。更重要的是，定期檢查電池狀況，注意是否有膨脹、變形或異常發熱的情況。如果發現異常，應立即停止使用並更換電池。在使用風扇外套時，不要長時間連續開啟風扇，這樣可以減少電池的負荷，延長電池的使用壽命。

資料來源：X@yy_sexy420