無論是躺在床上、在地鐵上，甚至在洗澡時，很多人都會一直使用手機。可是，近日在 TikTok 上就因長時間手握電話而出現的問題，成為熱門話題。部分網民分享長期握手機的那一隻手，尾指竟然被手機壓到出現凹痕。



Phone Pinky 成網絡熱話

「Phone Pinky」這個字最近在社交媒體平台，尤其是 TikTok 上引起了廣泛討論。用家長時間握持手機時，手機底部會施加壓力到尾指的中間關節，最終導致該處形成一個凹痕。這是手指長時間承受手機的重量，並且不斷重複這種姿勢所導致的結果。雖然這個現象乍看之下似乎無關緊要，但實際上卻證明了用家長期過度使用手機。

在 TikTok 上，搜尋「Phone Pinky」可以找到數以百萬計的影片，許多人在這些影片中展示了自己因長時間使用手機而出現的凹痕。有些用家甚至發現自己不止一隻手的尾指出現了這樣的情況，這些影片中的留言也引起了大家的共鳴，許多人分享了自己的相似經歷。

Phone Pinky 的影響

物理治療師 Christynne Helfrich 解釋，Phone Pinky 是一種因手機使用不當而引發的物理症狀。過去幾年來，隨著使用手機時間的增加，與手機相關的姿勢問題變得越來越普遍，如手腕和頸部疼痛等問題越來越常見。相比之下，Phone Pinky 雖然不會造成太大的疼痛，但它卻是一個明顯的警示，表明用家可能需要重新評估自己使用手機的方式。

放低手機！

對於那些習慣長時間使用手機的人來說，Helfrich 建議，應該盡量縮短使用手機的時間，並定期進行手部的伸展運動。當發現尾指出現凹痕時，不妨每隔一段時間就讓手指休息一下，並嘗試一些簡單的手指和手腕伸展運動，這樣可以幫助保持手指關節的健康。

資料來源：Bustle