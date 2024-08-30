尿袋爆炸｜2狗1貓在家無聊咬行動電源起火逃亡 3大寵物家電陷阱｜近日外國有屋主因獨留2狗1貓在家，期間有狗狗太無聊便拿「尿袋」來咬，引致爆炸火災燒屋，即睇3大寵物家電陷阱，防止意外。



狗勾咬尿袋起火｜2狗1貓逃亡

不少人主人因為要上班，都會獨留寵物在家，如果沒有將危險物品收好，其實有一定風險。近日在美國奧克拉荷馬州就出現一單令人難以置信的火災。起火原因竟是因為家中的寵物犬在主人外出時，把一個俗稱「尿袋」的行動電源（又稱充電寶）當玩具，擔到軟墊上啃咬，狗狗牙力驚人，不單將「尿袋」外殼咬穿，更疑似咬到內部的鋰電層，尿袋轉眼間就發出強光、之後爆炸起火、火勢蔓延至全家！

寵物犬在主人外出時，把一個俗稱「尿袋」的行動電源咬到軟墊上啃咬(Youtube:Voice of America)

尿袋爆炸起火，火勢亦蔓延至全家。(Youtube:Voice of America)

片中可以看到涉事「犯人」狗狗不單沒有第一時間離開，還呆呆地看著自己闖出來的禍好一會兒，更幾次來回又折返，像知道自己搞出「大頭佛」，思考如何跟主人交代一樣。可幸事主家中有安裝寵物門，兩隻狗和一隻小貓都及時離開現場，沒有造成傷亡。

3大寵物家電陷阱

獨留寵物在家除了會發生這些罕見意外，其實也有一些常見家電有機會令寵物受傷，即睇3大寵物陷阱。

1.冷暖智能貓窩倒扣焗死貓

有些貓主人為調節貓窩的溫度，會用冷暖智能貓窩，不過之前就試過有貓咪因為弄翻了智能貓窩，出口後貼在地面、貓貓無力將貓窩翻轉、最終活活焗死。所以使用時最好在旁看守著毛孩，亦避免在主人睡覺時使用。

近年極受寵主歡迎的寵物智能產品，其實也可能暗藏危險。（petkit）

2.按摩椅夾死貓

不少人都會在家中都會安置按摩椅，不過按摩椅其實有機會讓喜歡「捐窿捐罅」的貓咪被困甚至夾死在其中。本港曾發生過一宗寵物貓被電動按摩椅夾死的案件，貓貓當時鑽進了電動按摩椅底部的機件範圍，家人不知牠在按摩椅下，並啟動了按摩椅。按摩椅的機件不停伸長縮短，意外夾死了貓貓。

愛協就曾在Facebook發文提醒「主人應保持警覺，遮蓋一切隙縫和外露零件，甚至避免使用同類產品，以減低愛寵遇上意外的風險。」

按摩椅有機會夾到貓貓(Facebook:SPCA (HK) 香港愛護動物協會)

3.兔兔咬電線觸電

看似乖巧的兔兔其實好奇心很強，而且很喜歡咬東西，過往有兔兔因咬到電線而觸電。Facebook專頁《有毛沒毛與小獸助的日常》曾發文指有主人帶觸電的兔子來看診，並提醒道曾經有電傷的兔子因口腔嚴重潰瘍，無法進食，最後不幸離世。台灣流浪兔保護協會就曾轉發帖文呼籲主人小心收好電線。