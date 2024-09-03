我推的孩子香港聯乘Cafe｜3間主題店地址／打卡位及別注精品一覽｜《我推的孩子》近期推出了第二季動畫，不少粉絲都十分高興。近日香港餐廳 1011 SIPTEA 聯乘《我推》推出期間限定Cafe，除了有主題食品之外，店內都換上了我推主題裝潢，我把打卡位，仲有別注周邊購買。記者日前就去到尖沙咀店，為大家直擊現場。



《我推的孩子》主題佈景

今次是1011 SIPTEA與《我推的孩子》主題的Cafe，店內當然有《我推的孩子》的佈景裝潢，粉絲可以與自己心儀的「推」拍照打卡。記者到了尖沙咀尖沙咀的ISQUARE分店。門口有一部電視播放動畫的PV，店鋪也用了星野愛的應援顏色—粉紫色做主調，餐廳多面牆壁上分別有齊星野愛、露比、阿庫亞、黑川、有馬、MEM醬等角色，氣氛十足。

《我推的孩子》主題佈景 (鍾世傑 攝)

《我推的孩子》主題佈景 (鍾世傑 攝)

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《我推的孩子》主題食品

除了佈景之外當然少不了食品啦！今次的食品也加入了《我推》元素。

《我推的孩子》主題食品 (鍾世傑 攝)

喜歡鹹點的朋友可以選擇應援飯團及小兔兔咖哩飯（正式會連吉列炸蝦），應援飯團一共有梅子及肉鬆兩種口味，上面印有「愛無限恆久永遠推」字樣及小兔兔圖案，十分像星野愛的應援物，梅子飯團酸酸甜甜；而小兔兔咖哩飯則是日式咖哩飯，適合大眾口味。

應援飯團(鍾世傑 攝)

小兔兔咖哩飯(鍾世傑 攝)

小愛的粉絲可以選擇小愛舞台蛋糕，利用海棉蛋糕設計成舞台，插上小愛紙旗，造型十分可愛，沒有忌廉可以無負擔地吃蛋糕。

小愛舞台蛋糕(鍾世傑 攝)

星野愛站在台上，那粉絲當然要極力應援啦！Cafe有荔枝檸檬藍蝶花應援棒特飲，在棒形的飲品樽配上底部的LED燈，立即變為應援棒，可以為台上的星野愛應援加油。

荔枝檸檬藍蝶花應援棒特飲 (鍾世傑 攝)

而記者自己就最喜歡B小町窩夫，甜度適中，口感也鬆軟。紅色的窩夫讓人想起B小町其中一員有馬加奈。

B小町窩夫 (鍾世傑 攝)

《我推的孩子》周邊

在店內除了可以用餐，亦有多款周邊選購。包括星野愛同款的小兔髮夾頭飾、星野愛電話繩、文件夾等等。

《我推的孩子》周邊 (鍾世傑 攝)

而記者最喜歡的是Pieyon的毛公仔，十分可愛有趣。

Pieyon毛公仔 (鍾世傑 攝)

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《我推的孩子》X 1011 SIPTEA 聯乘系列期間限定優惠

為慶祝【我推的孩子】 X 1011 SIPTEA 期間限定動漫 Cafe 開幕以及聯乘系列推出，1011 SIPTEA推出兩大期間限定推廣優惠。

【我推的孩子】X 1011 SIPTEA 聯乘系列期間限定優惠(鍾世傑 攝)

1.凡購買荔枝檸檬藍蝶花粉絲打氣棒棒飲品1支，即隨機贈送收藏閃卡1張（全套共3張），

2.凡購買荔枝檸檬藍蝶花粉絲打氣棒棒飲品1支（附閃卡）、零食包1包及保溫袋1個，即贈送小愛掛繩1條。

禮品數量有限，送完即止。

【我推的孩子】 X 1011 SIPTEA 期間限定動漫 Cafe詳情

活動日期︰8月29日－9月30日

1.新港中心店

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心一樓139C鋪

營業時間：1000-2200

2.尖沙咀iSQUARE 主題店

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE3樓304鋪

營業時間：1100-2100

3.荃新天地2期店

地址：新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓英皇戲院

營業時間：1200-2200

4.尖沙咀ISQUARE 店

地址：尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓（英皇戲院售票處旁）

營業時間：1200-2200

5.馬鞍山新港城中心店

地址：新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓(英皇戲院内）

營業時間：1200-2200