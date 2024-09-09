HK Express免費機票連結｜9.10朝派5062張飛 設14航點＋4個限制｜香港快運 (UO)將於明日（10日）早上10時起，以先到先得形式送出5062免費機票，航點一共有14個，包括旅遊熱點日本（東京、大阪）、韓國、泰國及越南，雖然活動對象為中國內地居民，但港人只要合乎4個條件，同樣有機會取得$0機票，即睇詳情。



HK Express免費機票

HK Express於微信公布，將由香港國際機場贊助，送出5062張香港從出發的免費來回機票，活動日期為：2024年9月10日早上10時起至9月12日，出發日期為2024年9月17日至2024年11月30日，雖然今次活動對象是中國內地居民，但只要滿足以下條件都可以獲得免費機票，即睇攻略！

HK Express免費機票（HKExpress)

1.HK Express免費機票4大條件

1.常居住於中國內地(無需提供證明)

2.持有有效的中國內地電話號碼

3.只可以購買一張來回機票

4.在預訂時已年滿12歲。

HK Express免費機票4大條件

2.HK Express 免費機票｜航班地點

今次免費機票的航點有14個，包括：

日本：東京成田/羽田、大阪、福岡、名古屋、沖繩、高松

韓國：首爾、釜山、濟州

泰國：曼谷、布吉、清邁

越南：峴港

3.HK Express 免費機票｜活動網頁鏈結

想搶到免費機票即刻book mark定活動網頁地址：https://mp.weixin.qq.com/s/dTeVW0-iKIssumk_gC8EKQ，於活動時間︰2024年9月10日（上午10時起）至9月12日入內搶飛。（直購連結待更新）

4.HK Express 免費機票｜預訂步驟

由於活動采取先到先得形式，大家可以先準備好以下信息，快人一步搶飛。

1.選擇心儀的航班及旅游日期

2.選擇HKD 0的航班

3.輸入旅客姓名、出生日期、電郵地址及中國內地電話號碼

4.以信用卡或微信支付費用

5.截圖作日後參考

5.HK Express 免費機票｜追加行李

本次活動適用的票價種類為「經濟飛」，每人可攜帶的手提行李總重量上限為7公斤，包括一件隨身物品及一件登機行李。如果托運行李，可透過「管理我的訂位」增加所需的托運行李重量。