iPhone勁快無電？一設定改善！iOS 18充電上限新增多個電量設定

iOS 18 中，Apple 為 iPhone 15 和 iPhone 16 系列新增可選擇充電上限的功能，不僅僅提供 80% 充電上限的選項，擴展至 85%、90%和 95% 等更多選擇，滿足不同使用需求的用家。



以前，很多用家明知這功能可延長電池壽命，但由於不能看到 iPhone 充滿電後仍是 80%，因此有很多用家都不會打開這功能。在 iOS 18，用家在決定哪個充電上限最適合時，可以考慮自己的日常使用習慣。如果一天中有較多時間可以隨時為手機充電，選擇 80% 或 85% 的充電上限可能會更加合適。這樣可以減少電池的過度充電狀態，進一步提升電池壽命。而如果你平常需要長時間外出且無法方便充電，那麼選擇 90% 或 95% 可能會更加實用，以保證你有足夠的電量支撐整天的使用。

要設置這一功能，用戶只需按照以下步驟操作：

1. 打開 iPhone「設置」。

2. 點擊「電池」選項。

3. 選擇「充電」。

4. 從可用的選項中選擇適合自己的充電上限：80%、85%、90%或95%。



另外，用家可以根據當時的需求靈活調整充電上限設定。如果你預計會有長時間無法充電的情況，則可以臨時取消這些限制，讓手機充滿電。iOS 18 還會在充滿電時給用家選擇，是否希望這一設定僅適用於明天，還是永久取消。

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延長電池壽命的其他建議

除了新的充電上限選擇功能，用家還可以採取一些額外的措施來進一步延長電池壽命。例如，避免長時間讓手機處於極端溫度下，定期檢查並更新軟件，這些都有助於保持電池的健康狀態。iOS 18內置的電池健康管理功能還會根據用家的充電習慣，提供自動化的改善建議。

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，選擇合適的充電配件也很重要。雖然許多用戶習慣使用第三方充電器，但不合格的充電器可能會損害手機的電池健康。為了確保最佳的充電效率和電池保護，建議使用 Apple 官方認證的配件，如MagSafe充電器和具有快充功能的USB-C充電器。