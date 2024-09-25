iOS 18即使未有得玩 AI 功能，但作為焦點的系統更新，仍加入了很多便利的新功能，部分更隱藏在系統內，要用家在設定中打開才能使用。更新後覺得 iOS 18 沒太大分別的用家，試著打開以下 5 大設定。



1）最佳化充電設定

早在上一個版本就有的最佳化充電設定，在 iOS 18 中帶來更大的自由度，不再限制於 80%。現時用家可以在 80%、85%、90%、95% 和100% 中，設定充電上限。用家可根據使用習慣把 iPhone 每日充電上限提高，不用看到只有80%而焦慮，同時又能讓維持電池健康度。

2）私隱功能升級

iOS 18 加強了對私隱的保護，現時只要在「設定」>「私隱及保安」中，就能一次過看到有關個人私隱的數據與什麼 App 分享，特別是新增了「聯絡人」的權限控制，用家可以把不需要聯絡人權限的 App 關閉授權。

3）Safari 重點摘要

升級到 iOS 18 後，Safari 也得到升級。現時可以在系統中，把 Safari 的「重點」功能打開，開啟後可以在瀏覽網站時，快速查看想要的重點內容，如人物背景、旅遊資訊、酒店地址等。不過，目前這功能只支援英文，因此用家要把 iPhone 的語言改成 English US才能使用。

4）自動填寫與密碼

iOS 18加入「密碼」App 外，更新增自動填寫密碼功能，只要在「設定」>「一般」>「自動填寫與密碼」中，就可以設定 iPhone 自動填寫的密碼。同時，不只支援在「密碼」App 中儲存的密碼，更支援 Authenticator 的驗證碼，只要網站或 App 需要輸入驗證碼，iOS 18就能自動完成，無需再自行輸入。

5）語音控制

iOS 18加入語音控制功能，可以在「設定」>「輔助使用」>「語音控制」中打開。可以直接透過語音，控制iPhone進行各種操作，例如開啟Apps、往主畫面、控制螢幕左右數、聽寫及編輯文字、控制音量、開啟Apple Pay等。用家可以在iOS 18，解放雙手去使用iPhone。