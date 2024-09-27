Monster Hunter Wilds購買即送限量版折疊單車$1萬包公仔＋收納袋｜早前Capcom宣布新作《Monster Hunter Wilds》將在2025年2月28日發售。除了遊戲之外，近日宣布會發售特別版「Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition」，組合包括不同周邊商品，其中包括一部摺疊單車，不少粉絲都感到十分有趣。



Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition

「Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition」將於 Capcom 的官方電子商務網站「e-Capcom」限量發售，遊戲本身對應PlayStation 5/Xbox Series X|S/Steam版，但今次的版本只提供PS5/Steam版。

Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition

「Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition」組合定價高達 181,590 日元（約港幣$ 9,867），套裝包括遊戲、美國DAHON製造的摺疊單車、原創收納袋及毛絨公仔等周邊商品。 在《Monster Hunter Wilds》中，似乎會有名為「セクレト」騎乘怪物秘密登場，而單車則被命名為「セクレト折りたたみ自転車」，似乎是有意呼應產品。

Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition

Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition

Monster Hunter Wilds Ultra Collector’s Edition

遊戲售價

遊戲售價方面，PS5版為181,590 日元（約港幣$ 9,867），Steam 版本售價為 181,500 日元（約港幣$ 9,862），如果玩家要購買包含遊戲內額外道具的版本，價錢將會是18萬3500日元（約港幣$9,970）或18萬5500日元（約港幣$10,079）。遊戲及其他周邊將會在下單後發送，而摺疊單車則要等到2025年4月至6月左右才會配送。 而單車亦可以16萬5000日元（約港幣 $ 8,871）單獨購買。不知道香港會否推出此限定版呢？