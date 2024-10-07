M4 MacBook Pro未公布超搶先開箱？俄羅斯 YouTube 頻道「Wylsacom」最近發布，一段聲稱 14 吋 M4 MacBook Pro 的開箱片，在 YouTube 上引起了不小的轟動，知名科技記者 Mark Gurman 也在 X 上分享。雖然影片的真實性尚無法確定，但從影片中的包裝和產品細節，可以得知新 MacBook Pro 可能會帶來四項重要升級。



1）M4 晶片性能提升 25%

開箱片中，包裝顯示14吋 MacBook Pro 配備全新的 M4 晶片，擁有 10 核 CPU，而上一代的 M3 晶片則只有 8 核 CPU。據影片中所提到的 Geekbench 6 的測試結果顯示，M4 處理性能相比 M3 將提升多達 25%。

2）16GB記憶體

根據開箱片中顯示，M4 MacBook Pro 的基礎版本似乎將配置 16GB 記憶體，與之前傳聞中提到 Apple 打算在未來的 Mac 產品都以 16GB 為基礎的計劃相符。如果這項規格成為標準配置，意味著用家不再需要額外支付高額費用來獲取更多記憶體。

3）三個Thunderbolt 4埠

M4 MacBook Pro 在接口上也進行了升級，將配備三個 Thunderbolt 4 埠，而當前 MacBook Pro 僅有兩個，帶來更多的連接選項，特別是對於需要連接多個外部設備的專業用家而言，更加方便同時連接螢幕、SSD、攝影設備等，而不需要頻繁插拔或者依賴轉接器。

4）全新顏色選擇

影片中的包裝還顯示，14吋 MacBook Pro 將提供「太空黑」的配色選項。這個配色在之前的 MacBook Pro 系列中，僅限於搭載 M3 Pro 或 M3 Max 晶片的高階版本。

推出日期

根據 Mark Gurman 的預測，Apple 可能會在今年十月底宣布首批配備 M4 晶片的MacBook，並計劃於11月1日開始銷售。

資料來源：MacRumors