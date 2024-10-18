Google推AI防盜新功能：3方法保護鎖定失竊手機 即睇啟用教學步驟｜Google 近日推出了結合AI人工智能偵測的新防盜功能，以3種方法：防盜鎖定、離線裝置鎖定以及遙距鎖定保護失竊手機，即睇啟用教學步驟。



1.盜竊偵測鎖定

此功能使用裝置的動作感應器以及 Wi-Fi 和智能裝置連線偵測是否有人突然搶走手機並逃跑。盜竊偵測鎖定偵測到有人搶走裝置，裝置螢幕便會自動鎖定，以防止任何人存取用戶的個人資料。

1.盜竊偵測鎖定 (資料圖片)

開啟「盜竊偵測鎖定」步驟🔽

2.離線裝置鎖定

裝置離線後，螢幕會隨即鎖定，協助保護用戶的資料。例如裝置被盜後，如果小偷為防止位置被追蹤而關閉互聯網連線，裝置就會鎖定。注意用戶當時須正在使用裝置，且裝置必須處於解鎖狀態，此功能才能運作，此功能一天最多可鎖定螢幕兩次。

2.離線裝置鎖定 (資料圖片)

開啟離線裝置鎖定步驟🔽

3.遙距鎖定

啟用「遙距鎖定」時，只要前往 android.com/lock 輸入電話號碼，即可鎖定被盜裝置的螢幕。裝置必須連接網絡。如果裝置離線，需要等到連接網絡才會自動鎖定螢幕。遙距鎖定螢幕後，就能使用你的螢幕鎖定方式解鎖，一天最多可遙距鎖定螢幕兩次。

3.遙距鎖定 (資料圖片)

開啟遙距鎖定步驟🔽