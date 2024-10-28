LISA Fan Meetup in Asia香港公售搶票攻略｜附座位表+直購連結

LISA Fan Meetup in Asia香港公售搶票攻略｜10月28日 Bookyay購票攻略 附座位表+連結｜K-pop女團BLACKPINK成員LISA以獨立歌手身份打破了多項國際性的紀錄，她決定於亞洲多個地區舉行Fan Meetup的活動，10月28日將會公開發售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》將為粉絲帶來一次難忘的經歷，這次見面會將聚焦於LISA的個人歌曲及互動環節。LISA Fan Meetup in Asia 2024 將於11月11日在新加坡、11月13日在曼谷、11月15日在雅加達、11月17日在高雄和11月19日在香港舉行。

早前信用卡優先發售很快便被搶爆，而隨後公布公開發售時間為2024年10月28日上午10時正起，各位fans記得把握這最後機會。

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👇LISA Fan Meetup in Asia香港 座位表👇

LISA Fan Meetup in Asia 香港 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「LISA Fan Meetup in Asia香港」座位表及門券價錢等資訊，VIP $2,199 / $1,599 / $1,299 / $999（全場座位）。

LISA Fan Meetup in Asia香港 演出日期

LISA Fan Meetup in Asia香港演出日期為11月19日下午8時30分。

LISA Fan Meetup in Asia香港 公開發售資訊

早前公佈了LISA Fan Meetup in Asia香港 公開售發售時間，將是10月28日上午10時起於Bookyay開售。

*必須先成為 BOOKYAY 會員方可享用此購票服務。

*本演出使用電子門票，門票將於演出日前約7日新增至買家所屬 BOOKYAY 帳戶中，請留意電郵地址內所有收件箱。

*如需要轉贈門票，請在2024年11月1日上午10時正至2024年11月18日晚上23時59分進行轉贈。每張門票可轉贈2次，請於轉贈期限及轉贈操作次數內於 BOOKYAY 系統進行相關操作。

*進場時需登入購買門票所用的 BOOKYAY 帳戶展示電子門票，門票二維碼將定時更新，不可以門票截圖進場。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

LISA Fan Meetup in Asia香港 何時舉行？如何搶購？ LISA Fan Meetup in Asia香港 即睇購買連結及心得 LISA Fan Meetup in Asia香港 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 1號館舉行 LISA Fan Meetup in Asia香港 門券詳情？ 座位價格為VIP $2,199 / $1,599 / $1,299 / $999（全場座位）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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LISA Fan Meetup in Asia香港 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「LISA Fan Meetup in Asia香港」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。