小米雙11優惠低至5折起$1千買掃地機械人！10.31開始即睇搶購攻略｜快到雙11，有不少商家都開始推出雙11優惠，小米宣佈將於明日(31日)起舉行「小米雙 11狂歡購物節」，期間將有多款優惠產品推出，折扣低至5折起，每日仲有「每日限量秒殺」超平貨搶購，比如57折買Xiaomi 30吋電競曲面顯示器，即睇優惠詳情及搶購攻略。



小米雙 11優惠｜1.優先「訂購優惠」

顧客由即日起至 10 月 31 日晚上 7:59 期間，可以「先付訂金」的方式,憑優惠價在 mi.com 購買指定產品,並於 10 月 31 日晚上 08:00 至 11 月 1 日晚上 11:59 內支付餘額；若顧客忘記支付尾數,活動結束後,訂金會全數退還顧客。

1.Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 65”2025

1.Xiaomi 智能顯示屏 S Mini LED 65”2025

先付訂金：$50

原價：$4,699

雙 11 優惠價：$4,449

折扣：95折

2.Xiaomi 開放式耳機(米色/灰色)

2.Xiaomi 開放式耳機(米色/灰色)

先付訂金：$20

原價：$749

雙 11 優惠價：$679

折扣：91折

3.Xiaomi 掃拖機器人 X20 + 白色

3.Xiaomi 掃拖機器人 X20 + 白色

先付訂金：$50

原價：$2,999

雙 11 優惠價：2,699

折扣：9折

4.POCO F6 12 + 512 GB(黑/綠/鈦灰色)

4.POCO F6 12 + 512 GB(黑/綠/鈦灰色)

先付訂金：$50

原價：$2,999

雙 11 優惠價：$2,699

折扣：9折

5.POCO X6 Pro 5G 12 + 512 GB(黑/黃/灰色)

5.POCO X6 Pro 5G 12 + 512 GB(黑/黃/灰色)

先付訂金：$50

原價：$2,399

雙 11 優惠價：$2,099

折扣：87折

小米雙 11優惠｜2.「每日限量秒殺」

活動期間可以在每日早上 00:00 至晚上 11:59 期間,於mi.com搶購以下多款特價產品。

11 月 1 日：Xiaomi 30”電競曲面顯示器

11 月 1 日：Xiaomi 30”電競曲面顯示器

原價：$2,299

雙 11 優惠價：$1,299

折扣：57折

數量：30

11 月 2 日：Xiaomi 路由器 AX3000T

11 月 2 日：Xiaomi 路由器 AX3000T

原價：$249

雙 11 優惠價：$219

折扣：88折

數量：50

11 月 3 日 ：Xiaomi 智能視像門鐘 3S

11 月 3 日 ：Xiaomi 智能視像門鐘 3S

原價：$449

雙 11 優惠價：$399

折扣：89折

數量：30

11 月 4 日： Xiaomi 掃拖機器人 S10+ (白色)

11 月 4 日： Xiaomi 掃拖機器人 S10+ (白色)

原價：$2,699

雙 11 優惠價：$1,299

折扣：48折

數量：50

11 月 5 日 ：Redmi Buds 5 (子夜黑/晴雪白/天空藍)

11 月 5 日 ：Redmi Buds 5 (子夜黑/晴雪白/天空藍)

原價：$219

雙 11 優惠價：$199

折扣：91折

數量：每色各 20

11 月 6 日：Xiaomi 智能攝影機 C400

11 月 6 日：Xiaomi 智能攝影機 C400

原價：$329

雙 11 優惠價：$229

折扣：7折

數量：100

11 月 7 日：Xiaomi Watch 2 (銀色)

11 月 7 日：Xiaomi Watch 2 (銀色)

原價：$1,299

雙 11 優惠價：$999

折扣：77折

數量：30

11 月 8 日：小米智能變頻電風扇 2 (白色)

11 月 8 日：小米智能變頻電風扇 2 (白色)

原價：$549

雙 11 優惠價：$379

折扣：69折

數量：100

11 月 9 日：Redmi Watch 4 (銀雪白/典雅黑)

11 月 9 日：Redmi Watch 4 (銀雪白/典雅黑)

原價：$549

雙 11 優惠價：$479

折扣：87折

數量：每色各 30

11 月 10 日：Xiaomi 等離子空氣淨化器

11 月 10 日：Xiaomi 等離子空氣淨化器

原價：$3,299

雙 11 優惠價：$2,299

折扣：7折

數量：每色各 30

11 月 11 日：Xiaomi 智能空氣炸鍋 5.5L (白色)

11 月 11 日：Xiaomi 智能空氣炸鍋 5.5L (白色)

原價：$499

雙 11 優惠價：$449

折扣：9折

數量：每色各 30

11 月 12 日：Xiaomi 開放式耳機 (米/灰色)

11 月 12 日：Xiaomi 開放式耳機 (米/灰色)

原價：$749

雙 11 優惠價：$679

折扣：91折

數量：每色各 30

小米「雙 11」狂歡節搶購攻略

1. mi.com 搶$100手機現金券

由即日起至 11 月 12 日晚上 11:59 期間，憑每個 Mi ID 於 mi.com 內，可以領取一張手機現金券，價值$100(每日最多發送 1,000 張)。憑券可於 10 月 31 日晚上 8:00 至 11 月 12 日晚上 11:59 期間購買 POCO 手機達到$1,000 時使用。

1. mi.com 領券

2. 買手機以舊換新

由 11 月 1 日早上 00:00 起至 11 月 30 日晚上 11:59 期間，憑舊機換購以下指定手機型號,可獲得額外優惠券:

-換購 Xiaomi Mix Flip，可獲得優惠券$700。

Xiaomi Mix Flip

-換購 Xiaomi 14 Ultra，可獲得優惠券$1,100。

Xiaomi 14 Ultra

3. 積分兌換

顧客可於即日起至 11 月 12 日晚上 11:59 期間，以 600 積分換領$400 手機現金券，每日限量 30 張，此券只限手機使用，新品不適用。

4. 累積消費獎賞

活動期間單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位，將可獲得以下產品兌換券1張,發放時間為 11 月 15 日,使用時間為 11 月 16 日早上 00:00 至 11 月 30 日晚上 23:59 期間:

第一名：Xiaomi 14T(12G + 512G)產品兌換券1張

第二名：Xiaomi 掃拖機器人 S20+ 產品兌換券1張

第三名：POCO C75 產品兌換券1張

5.POCO定時購機贈送

於 10 月 31 日晚上 08:00 至 11 月 12 日晚上 23:59 期間，在以下指定時間點內，於mi.com 單筆購買 POCO 手機每滿$1,000，即送港幣$100 超市禮券，名額有限,先到先得，留意優惠不適用於新品。

-10 月 31 日晚上 8:00首 200 名。

- 11 月 1-11 日早上 00:00/ 06:00/ 中午 12:00/ 下午 6:00，每個時間首 15 位。

- 11 月 11-12 日早上 00:00/ 06:00/ 中午 12:00/ 下午 6:00，每個時間首 40 位。

6.滿額加購

於 10 月 31 日晚上 08:00 至 11 月 13 日晚上 23:59 期間，在 mi.com 單筆消費每滿$1,500，即可以$279 加購 Xiaomi 電飯煲 4L，或以$219加購 Xiaomi 手環 9(泰坦灰/午夜黑/冰川銀/玫瑰粉/北極藍) 。

Xiaomi 電飯煲 4L

Xiaomi 手環 9

7. 滿額立減

凡於以下時間期間於 mi.com 及 po.co 購買滿$1,000, 即可獲減$50一次，留意優惠不適用於新品。。

-10 月 31 日晚上 08:00-09:00。

-11 月 1-11日早上 00:00-01:00/06:00-07:00/中午 12:00-01:00/下午 06:00-07:00。

-11 月 12 日下午 11:00-12:00。