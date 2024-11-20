Tesla自動泊車竟撞柱整花車頭　原廠一理由拒賠 台男自費近萬維修

隨著電動車技術的進步，自動駕駛功能也走入現實。然而，近期在台灣發生的自動泊車撞柱意外，再次引發對純視覺技術可靠性的熱烈討論。台中一名林姓車主在使用Tesla的「純視覺」自動停車功能時，車頭卻撞上柱子，導致車輛受損。他向原廠求償，但卻因「未即時介入」被拒賠，這讓他十分不滿。



自動泊車唔識睇位？

林姓車主在 2022 年斥資165萬台幣入手 Tesla，並額外花費11萬台幣選配自動停車系統。今年4月，原廠免費更新了「純視覺」自動停車功能，林先生在升級後便開始使用這項功能。然而，在10月的一次停車中，Tesla卻在停車場內撞上紅色柱子，導致車頭出現三道刮痕，維修費用預估高達4萬台幣。

根據林先生的描述，他在停車時啟用了自動停車功能，車輛在調整角度後突然撞上柱子，整個過程緩慢而穩定，但未發出警示音。他對此十分不解，認為是系統故障導致擦撞，因此向原廠提出求償。原廠則以「使用者未即時介入」為由拒絕賠償，建議他通過服務專線進行遠端診斷或查詢。

純視覺的運作原理

純視覺技術完全依賴車輛上的鏡頭與深度學習算法，模擬人類的視覺感知來判斷周圍環境。相較於整合雷達、光達等感應器的多感知方案，純視覺方案僅使用鏡頭，理論上更符合人類駕駛的模式，且成本更低。Elon Musk提到依靠鏡頭與人工智慧即可實現高效的自動駕駛，這也是tesla捨棄毫米波雷達的原因。

可是純視覺技術在應對複雜場景時存在挑戰。台灣和香港的停車場環境狹窄、結構多樣，柱子、牆角等設施並不總是明顯。鏡頭在低光環境下容易受限，對於顏色相近的物體也可能難以準確辨識。例如林先生的案例中，紅色柱子可能因光線不足或反光特性，未被系統正確辨識，進而導致擦撞。

目前，原廠未針對林先生的個案作出明確回應。