去旅行不論是出境入境都會拿著大大小小的行李，如果不是自駕遊，要拿著行李上下樓梯找車站也非常麻煩和危險。其實，有一個方法可以在 Google Map 上設定，幫大家避開所有樓梯，輕鬆把行李推回酒店。



很多國家的交通系統雖然方便，但由於地形與設計，許多地方需要上下樓梯。例如日本，JR站經常需要爬多層樓梯，或者街道間的天橋無電梯可用，這對於帶著行李、嬰兒車或輪椅的旅客來說是個挑戰。Google 地圖的「無障礙設施」功能專為這類需求設計，透過選擇優先無障礙路線，幫助旅客避開樓梯或不適合拖行李的路段。

無障礙設施功能 Google 地圖能幫助找到地鐵站內的電梯或手扶梯，避免攜帶行李爬樓梯的尷尬。有些街道可能需要穿越高低落差較大的天橋，而這些天橋並不一定配備電梯。使用無障礙設施功能後，地圖會建議繞行至有電梯或更平緩的路段，即便路程稍遠，但更加省力。

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只要在 Google Maps 上，選擇好出發和目的地後，點擊右上角的「無障礙設施」，Google Maps 就會自動優先選擇有電梯的路線，把本來有樓梯的路線，都改成行電梯﹑升降機。