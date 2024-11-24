為什麼 iPhone 明明買了不足1年，用一會就無電？日常不當的充電習慣會讓電池的壽命大幅縮短，甚至導致充電效率下降。許多用戶在日常使用中可能因為便利性而養成了錯誤的充電習慣，卻未意識到這些行為可能對電池健康產生影響。想讓iPhone歷久常新，就會留意以下4大錯誤充電方法。



1）邊玩手機邊充電

許多人習慣在充電時使用手機，無論是打機、睇Threads，還是睇YouTube，這樣的行為看似無害，但實際上卻是導致電池健康快速下降的主因之一。手機在充電時，電池內部會產生一定的熱能；同時，使用手機的行為會加速電池放電，形成所謂的「充放電循環」。這種高頻率的充放電過程會增加電池的溫度，而鋰電池在高溫環境下運行，會加速內部化學物質的老化，最終縮短電池壽命。

解決方法：

在充電時盡量避免使用手機，特別是進行高耗能的操作，如打機或播放高畫質影片。如果必須使用，應確保手機處於良好的散熱環境，例如移除手機保護殼，或將手機放置在通風處。

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2）充電時間過長

許多人有睡前充電的習慣，認為這樣一覺醒來就能擁有滿電的手機。然而，長時間將手機插在充電器上，特別是持續保持100%的電量，會對電池健康造成不可逆的傷害。電池充滿後，充電系統會自動停止供電，但為了保持100%的電量，系統會不斷進行小幅度的「補充電」，這種狀態會加速電池的老化。

解決方法：

開啟iPhone的「最佳化電池充電」功能，在充電到80%～100%後暫停，並根據用戶的使用習慣，在預測拔除電源的時間前完成充電，減少長時間維持高電量的情況。

3）電量過低才充電

有些用戶習慣將iPhone的電量用至剩餘10%以下才充電，認為這樣更能「充分利用」電池容量。然而，深度放電對鋰電池來說並不友好，反而會加速電池的劣化。iPhone 的鋰電池在20%至80%的電量範圍內工作效率最高。長時間將電量維持在10%以下，會給電池帶來額外的壓力，加速內部化學反應的損耗。

解決方法：

當電量降至20%-30%時即可開始充電，避免過度放電。平時可採取多次小幅充電的方式，將電量保持在20%-80%之間，有助於延長電池壽命。

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4）使用不合格的充電器

為了節省成本，部分用戶會購買非原廠或不知名品牌的充電器，甚至使用廉價行動電源充電。這類設備缺乏穩定的電流輸出與過電流保護功能，不僅可能導致電池損壞，還可能引發安全事故。

解決方法：

優先選擇Apple官方的充電器或經過認證的配件，確保使用安全。避免同時為多個設備充電，確保充電過程中設備不過熱。