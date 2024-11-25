iPhone 17 Air 新設計機身迄今最薄｜賣點整合｜每年推出的新款 iPhone 一直吸引全球用家的目光，而明年的 iPhone 17 系列特別引人注目，傳聞將推出 iPhone 17 Air 新型號。根據最新爆料，iPhone 17 Air 可能會成為史上最薄的 iPhone。



iPhone 17 Air超薄設計

根據來自韓國媒體《The Elec》的報導，iPhone 17 Air 將以極致輕薄的設計為主打賣點，可能成為迄今為止最薄的 iPhone。在滿足用家對輕便手機需求的同時，也要保持良好的性能表現。

等價交換性能略減

極致輕薄的設計雖然吸引人，但也意味著需要對硬體配置做出妥協。這可能導致部分功能的缺失，例如鏡頭與電池容量可能受到影響。根據傳聞，iPhone 17 Air 可能僅配備一顆 4800 萬像素的主鏡頭，在攝影功能上將與 iPhone SE 系列更為相似，而非接近 Pro 系列的多鏡頭配置。

A19 晶片

在性能方面，iPhone 17 Air 預計搭載最新的 A19 晶片。儘管這意味著其性能將足以應對大多數日常需求，但與 Pro 系列的 A19 Pro 晶片相比，可能會在圖形處理與多工能力上有所差距。

值得注意的是，iPhone 17 Air 傳聞將成為首款搭載Apple自家設計 5G 晶片的 iPhone。這一改變可能是蘋果朝自家生態系統更進一步整合的關鍵步驟，雖然尚不清楚這款 5G 晶片是否能在性能或耗電量上優於現有的高通方案，但能也讓Apple在技術開發上擺脫對第三方技術的依賴。

6.6"大尺寸螢幕

根據傳聞，iPhone 17 Air 的螢幕尺寸將約為 6.6" OLED，比標準的 iPhone 17 稍大，但仍小於 6.9" 的 iPhone 17 Pro Max。這樣的螢幕尺寸設計對於那些希望擁有大螢幕但不想承受 Pro 系列額外重量的用家來說，或許是一個折衷選擇。

目前尚未有明確消息指出 iPhone 17 Air 是否會配備 Pro 系列的 ProMotion 技術（120Hz 刷新率）。考慮到其定位，Apple可能僅為其提供 60Hz 或 90Hz 的刷新率，以進一步區分型號。

資料來源：Ｍacrumors