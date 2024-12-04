MIRROR澳門跨年演唱會2024｜12.4 Cityline公售攻略｜座位表+連結

MIRROR澳門跨年演唱會2024，12.4 Cityline 公售搶票攻略！附座位表+連結｜MIRROR 4子，Edan，Anson Lo，姜濤及Jeremy登陸回來澳門舉行跨年場。各位鏡迷，想與MIRROR一同倒數迎接新一年。早前中銀信用卡優先售很快便搶購一空。如果仍未入手，就要留意12月4日正式公售想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《MIRROR 2024 Grand Finale Live Macau》澳門場跨年場 將於2024年12月31日舉行。MIRROR 4子，Edan，Anson Lo，姜濤及Jeremy登陸新濠影滙綜藝館，和大家一齊唱、一齊跳、一齊countdown, 躍動迎接精彩新一年！

MIRROR 4子澳門跨年演唱會2024 正式公售將會是12月4日上午12時於Cityline及新濠影滙官網開售。

MIRROR演唱會2024澳門站 直購連結：連結1、連結2、連結3

MIRROR澳門跨年演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「《MIRROR 2024 Grand Finale Live Macau》澳門場跨年場」座位表及門券價錢為港幣/澳門幣 $1980，$1680，$1380，$980，$680（VVIP $1980 企位）

MIRROR澳門跨年演唱會2024 演出日期

MIRROR澳門跨年演唱會2024演出日期為12月31日一場。

MIRROR澳門跨年演唱會2024發售資訊

MIRROR澳門跨年演唱會2024 正式公售將會是12月4日上午12時於Cityline及新濠影滙官網開售。

👇MIRROR澳門跨年演唱會2024 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

+ 7

MIRROR澳門跨年演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ MIRROR演唱會2024 即睇購買連結及心得 MIRROR澳門跨年演唱會2024 於哪個場地舉行？ 澳門新濠影滙綜藝館舉行 MIRROR澳門跨年演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為座位表及門券價錢為港幣/澳門幣 $1980，$1680，$1380，$980，$680（VVIP $1980 企位）

MIRROR澳門跨年演唱會2024｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「MIRROR 2024 Grand Finale Live Macau」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。