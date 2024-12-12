ERROR《What's Going Wrong》2025｜HKTicketing公售｜座位表+連結 2025 搶票攻略｜ERROR《What's Going Wrong》將於2025年1月舉行，各位ERROR fans想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



ERROR《What's Going Wrong》2025年1月25日 舉行，香港會議展覽中心 Hall 5BC舉行！

迷失在對與錯的領域中？同 ERROR 一齊進行一場引人入勝的探索，探討對錯的本質。ERROR化身現代哲學家，於他們充滿活力的表演加入引人深思的對錯反思。讓ERROR帶領您穿越一場充滿思考的演出，將舞台變成一個激發思考的對錯哲學課。fans們立即mark實12月13日早上10時準時開搶！

《ERROR What's Going Wrong 2025》 直購連結 👉 直購連結1

《ERROR What's Going Wrong 2025》 2024 座位表👇

ERROR What's Going Wrong 2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「ERROR What's Going Wrong 2025」座位表及門券價錢為$1,180 / $880 / $680。

ERROR What's Going Wrong 2025 演出日期

ERROR What's Going Wrong 2025 演出日期為2025年1月25日，合共1場。

ERROR What's Going Wrong 2025 公開發售資訊

早前公佈了ERROR What's Going Wrong 2025公開發售時間，將是12月13日上午10時於HKTicketing公開發售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

ERROR What's Going Wrong 2025何時舉行？如何搶購？ ERROR What's Going Wrong 2025即睇購買連結及心得 ERROR What's Going Wrong 2025 於哪個場地舉行？ 香港會議展覽中心 Hall 5BC 舉行 ERROR What's Going Wrong 2025 門券詳情？ 座位表及門券價錢為$1,180 / $880 / $680。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

《ERROR What's Going Wrong 2025》 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「《ERROR What's Going Wrong 2025》」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。