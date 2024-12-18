淘寶買「靜音」暖風機結果勁嘈！網民中伏警告：唔好淘發熱家電

溫度開始下降，部份人開始採購保暖家電，價格相宜的淘寶當然是很多用家的目標。近日，有網民在淘寶入手小型暖風機時，被其「靜音」功能吸引，誰不知買回家後才發現，操作時的噪音竟然非常明顯，大呻又中淘寶伏。



在Facebook@淘寶唔開心share專頁中，有網民分享在淘寶上購買座檯暖風機，除了標明「靜音」外，在賣家評價中也有提到「靜音」，可是實際使用後才發現，暖風機的運作噪音有如舊式的吹風機。網民向客服查詢，才被告知暖風機的噪音都比風扇大，而且不是「靜音」，只是「輕音」，無奈只好忍受噪音使用。

風險1｜零件差劣有短路風險

其實除了不實的產品描述外，在淘寶買家電，尤其是發熱產品（如暖風機／暖爐／風筒），也有一定風險。首要問題是貨質素參差不齊；淘寶平台上銷售的發熱電器種類繁多，從暖風機到電熱毯應有盡有，但由於部分產品缺乏監管，產品的設計與製造工藝往往未達標準。例如，暖風機內部的風扇與發熱元件可能使用劣質材料，導致噪音大、性能不穩定甚至存在短路風險。

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風險2｜劣質用料難耐高溫

另外，發熱電器屬於高功率電器，使用過程中會產生大量熱能，對材料的耐熱性與穩定性要求極高。然而，部分淘寶商品為了降低成本，可能使用劣質塑膠或低價電路板，容易導致短路或過熱引發火災等安全事故。近年來，不少因電器故障導致的火災事故正是由此類問題引發，特別是在香港這樣居住密集的城市，電器安全問題更不容忽視。

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風險3｜不實的性能描述

以上的中伏例子可見，淘寶上對於商品的描述與實際性能之間的偏差，也常常讓用家陷入困惑。例如，許多暖風機會在商品頁面聲稱具備「靜音」、「高效發熱」、「省電節能」等功能，但這些說法是否有科學依據，卻很難核實。商家往往會利用誇張的廣告語與造假的「好評」來吸引買家，導致在收到產品後發現實際效果遠遠不如預期。因此，在淘寶買家電時，應先考慮到使用需要、安全性、供電問題，才決定是否入手。

資料來源：Facebook@淘寶唔開心Share