日女遺失AirPods定位發現它飛了去台灣｜鬧上Threads台脆友罵丟臉｜最近有位日本女性在超人氣電視節目《月曜夜未央》訴說遺失AirPods Pro 耳機後，定位發現它自己「上了飛機去了台灣」的「趣事」，影片被節錄轉載上Threads，台灣脆友看到一個細節後表示事件影衰台灣，發生甚麼事呢？



AirPods Pro 細細對的確很常會掉失，現在iPhone有Find My 定位功能，可以check最後連線位置，仍有機會尋回。不過這位在《月曜夜未央》（月曜日から夜ふかし）回憶失機事件的日本女性，表示失機後開定位，發現耳機去了台灣，更留意到耳機長期位於一點，心想：「這應該是拾機者的住處。」

事主本來已遺忘此事：「早排台灣不是地震嗎？我就有點擔心耳機跟拾到的人是否安好，就開定位看看，他竟然去了哥爾夫球場打球。如果我有機會去台灣，一定去問他要回耳機。」

網民看到此處也表示羞恥，表示「有錢去打Golf，就不要貪小便宜拿走人家的耳機，還一直在用，不要臉」「去日本旅行失物都能夠找回，人家就是有公德心，我們台灣人竟拿去人家的東西，被人定位還上了電視，太難看。」「真的好丟臉，去日本也要偷東西」

台灣方面的日本語教師更在自家Threads「Nao先生．鬧日本」做了中文字幕版本，令事件進一步廣傳，希望台灣那邊有人幫事主找回耳機吧。

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