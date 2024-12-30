AWSome Day香港站強勢回歸把握機會免費速學雲端及AI技術兼取證書

一直積極推動各行業數碼轉型的 AWS，深明對企業而言，無論雲端技術還是 AI 人才都一樣炙手可熱。為此，AWS 將於 2025 年 1 月 17 再次舉辦AWSome Day為雲端初學者提供以廣東話授課的免費線上培訓活動，讓參加者及企業能夠全面了解 Amazon Web Services (AWS) 雲端服務的優勢和應用場景。無論你是企業決策者、技術專才，還是對雲端科技好奇的新手，這場活動都將為你開拓視野，同時讓你提升職場競爭力。



是次活動內容豐富，議程共有三部份，包括最新AI 發展分享、教授雲端基本概念及創新服務，以及驅動企業轉型的生成式AI戰略部署。在教授雲端知識部份，除了雲端儲存外，導師將介紹更多雲端服務的概念，例如資料庫管理、雲端運算、網路、物聯網 (IoT)、人工智能 (Artificial Intelligence)、機器學習 (Machine Learning) 和區塊鏈 (Blockchain) 等。導師更會於教授 AI 的環節親身演示利用生成式 AI (Generative AI) 快速製造圖片。以往的 AWSome Day 參加者都對考獲 AWS Certified Cloud Practitioner認證十分感興趣。為了讓大家對認證有更深入了解，導師將簡短地分享AWS Certified Cloud Practitioner 備考攻略，旨在增強參加者考獲認證的信心。

大會邀得 AWS 香港解決方案架構師經理、AWS 技術培訓導師，以及擁有豐富 IT 諮詢經驗的專家為參與者提供分享與培訓。活動合共 3.5 小時，最後留有 15 分鐘 Q&A 及問卷環節。參加者可把握機會與 AWS 專家對話，了解更多 AWS 雲端概念、服務及考取認證的資訊，推動企業數碼轉型及個人發展。

完成 AWSome Day 課程及活動問卷可獲得出席證書。參加限時任務更有機會贏得限量版 AWS 紀念品一份：自動防風摺傘、保溫杯、旅行收納套裝或旅行袋！證書及領取紀念品詳情將於活動完結後透過電郵發送給合資格參加者。培訓活動額滿即止，先到先得。一年之計在於春，就為 2025 的自己安排進修，踏上雲端與 AI 技術之路。

AWSome Day 基礎雲端技術證書課程

日期: 2024 年 1 月 17 日 (五)

時間: 1:30 PM - 5:00 PM (1:15PM 開始登入)

舉辦形式: 廣東話線上進行

報名 AWSome Day