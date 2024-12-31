騙徒手法層出不窮，903DJ 森美早前收到「吳君如」求助視像電話，聲稱遭賣到柬埔寨，向森美借5,000蚊搭船返香港。最後森美不單智破詐騙集團，更將影片放上IG公開。網民看完「吳君如」的移花接木假影片，驚訝於詐騙已經開始用 deepfake 技術進行網上詐騙，而且很多方法取得網民個人資料，如果老人家一時情急，真的可能會受騙。現在為大家提供2個方法，有助大家分真假。



用半鹹淡廣東話聲稱被導演賣咗去柬埔寨。（ig@sammy903）

「吳君如」稱被賣到柬埔寨借$XXXX返港 森美開視像確認身份

都好明顯係假嘅。（ig@sammy903）

方法1｜Deepfake影片偵測工具

網上有開源的Deepfake影片偵測工具，不用下載任何軟件，只要上偵測軟體網「DeepWare」網頁，任何網民都能免費使用，今次吳君如Deepfake是使用video call，正是網騙集團利用即時視像通訊，令受害者難以即時分辨的新手法。如對對方身份起疑，保持冷靜錄影手機畫面，收線後再上傳到「DeepWare」網頁做偵測吧。

方法2｜肉眼看出破綻

如果像森美收「吳君如」video call 這情況，無法用偵測工具，就要靠肉眼辨認，以下有4個值得注意的細節：

1：留意背景區域是否有奇怪的模糊感

2：注意人臉部份是否有閃爍、臉部輪廓邊緣紋理是否自然、接合處有可能存在瑕疵，Deepfake假樣在大幅度移動作時會有怪紋理，如對對方身份有懷疑，不妨要求對方移動鏡頭，看是否有不正常。

烏克蘭總統澤連斯基呼籲軍隊投降的deepfake深偽影片

3：注意瞳孔是否左右不規則

4：留意對方嘴型，看看表情跟聲音是否吻合

Adobe亦在發展破解假片假相的技術

5：回憶一下對方平時的語氣，是否跟平時一樣。今次吳君如是公眾人物，騙子有很多方法學習她的語氣，森美表示口音有6、7成似。

森美突然收「吳君如」救助電話。（ig@sammy903）

玩換臉App取長AI擬真？

很多人都玩過的換臉app FaceApp正是使用Deepfake技術開發。愈多人玩愈幫到AI學習，以後的擬真度就會愈來愈高。究竟用這類小玩意是否助長了騙子？就看你自己判斷。