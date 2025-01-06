印度警狙擊無人機｜花3年訓練麻鷹捉「機」仔？時速620公里快狠準｜麻鷹捉雞仔遊戲就聽得多，麻鷹捉「機」仔又聽過未？印度警方近日公開其訓練了3年的麻鷹部隊，以在空中捕捉無人機，保障禁飛區安全，時速高達620km/h，可以超高速追擊無人機，即睇詳情。



印度警方訓練鷹捉無人機 確保禁飛區安全

世界各地都有立法針對無人機使用，以免影響航機及市民安全，然而自然會有人知法犯法，印度警方花了3年時間成立特別部隊，透過訓練鳥類使用網子去攔截無人機，既可保障禁飛區安全，又確保隊伍免被墜機時的旋轉螺旋槳所傷。

印度警方訓練鷹捉無人機 確保禁飛區安全 (微博圖片)

印度政府於2021年起發佈無人駕駛飛機系統（UAS）規定，任何個人及公司須獲印度民航總局（DGCA）批准才能進口、製造、交易、擁有或操作無人機，並針對不同機種設定飛行高度及禁飛區限制。

據一名安全部副檢查官伊克巴爾表示：「訓練過程經歷了許多試驗和錯誤，但沒有鳥類受到傷害。訓練的目的是讓鳥類以網子捕捉無人機，然後將其拖到安全的預定位置，遠離公共區域。」這小隊於2021年根據州政府命令成立。經過三年的努力，現在已經具備實戰能力，並在進行試點使用。

印度警方訓練鷹捉無人機 確保禁飛區安全 (IndiaExpress)

訓練這支由風箏和鷹組成的小隊，並非易事。伊克巴爾強調「這是一個挑戰，因為牠們是鳥類而不是機器。但小隊現在已經部署好，並已經利用了他們的服務一段時間。」當有非法無人機出現時，鳥兒會被放出來以捕捉無人機，像捕捉獵物一樣。有官員指團隊已讓這些鳥用先進的訓練措施，適應不同的情境，包括人群和噪音」

特倫甘納邦綜合情報訓練學院（IITA）的副警監拉奧指，鳥類小隊提供了高效且符合成本效益的替代方案。負責訓練的納吉什則指出，選擇鳥類入隊的條件是「具有捕獵本能的空中獵手」。

時速620km/h 裝GPS不怕走失「鳥」！

小隊中還有一種官員未透露物種的鳥類，最適合長距離狙擊式攻擊。納吉什表示，這種「狙擊手」鳥時速620km/h，這是無人機無法實現的。這些鳥在年輕時就被識別並訓練，用食物作為獎勵像訓犬一樣訓練，另外為免走失「鳥」，鳥兒的身上安裝了GPS追蹤器，並接受在不同現實情境中的訓練，以適應各種操作環境。

不過，官員也提到一個暫時仍然解決的「關鍵限制」，就是這些鳥無法區分授權無人機和非法無人機。