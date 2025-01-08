iPhone SE 4、iPad 11傳4月推出 Face ID+玩到AI或成性價比之王
iPhone SE 4、iPad 11傳4月推出｜Apple 即將迎來2025年春季發佈會，傳聞已久的iPhone SE 4（iPhone 16 E）以及全新iPad系列的推出時間與細節充滿期待。根據消息來源，Apple 計劃於四月前推出以上產品，果迷有機會提早見到 iPhone SE 4真身。
根據《彭博社》的 Mark Gurman 消息指，Apple 預計將在2025年春季推出iPhone SE 4和新iPad 11，具體時間可能落在三月到四月之間。這一時期的選擇並非偶然，過去 Apple 曾在春季發表如M1 iPad Pro和iPhone SE 2。據報導，新推出的 iPhone SE 4 和 iPad 11 將預裝iOS 18.3
iPhone SE 4：最高性價比 iPhone
作為 Apple 最具性價比的iPhone產品線，iPhone SE在2025年將迎來重大更新。根據現有傳聞，iPhone SE 4的設計將基於iPhone 14，但僅配備單顆後置鏡頭，這樣的設計能在成本控制與功能性之間取得平衡。
性能方面，iPhone SE 4將搭載iPhone 16系列的A18晶片，這將顯著提升其效能和能效表現，同時支持強大的Apple Intelligence功能。這些改進使得iPhone SE 4不僅適合預算有限的用家，也為追求實用功能的消費者提供了一個理想選擇。此外，iPhone SE 4有望採用6.1吋的全螢幕設計，並引入Face ID功能，取代此前的實體Home鍵設計。
全新iPad 11與iPad Air的升級亮點
除iPhone SE 4外，Apple 計劃在2025年春季推出全新iPad 11和升級版的iPad Air。iPad 11預計將搭載A17 Pro晶片，提供了更強大的性能和圖形處理能力。由於A17 Pro支援Apple Intelligence功能，這意味著iPad 11將進一步提升在多任務處理、繪圖創作和學習應用中的表現。
至於iPad Air，雖然目前具體細節尚不清楚，但Apple可能會在現有M2 iPad Air的基礎上進一步強化，例如提升顯示技術或擴展存儲選項，以吸引更多專業用家。