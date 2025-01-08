iPhone SE 4、iPad 11傳4月推出｜Apple 即將迎來2025年春季發佈會，傳聞已久的iPhone SE 4（iPhone 16 E）以及全新iPad系列的推出時間與細節充滿期待。根據消息來源，Apple 計劃於四月前推出以上產品，果迷有機會提早見到 iPhone SE 4真身。



根據《彭博社》的 Mark Gurman 消息指，Apple 預計將在2025年春季推出iPhone SE 4和新iPad 11，具體時間可能落在三月到四月之間。這一時期的選擇並非偶然，過去 Apple 曾在春季發表如M1 iPad Pro和iPhone SE 2。據報導，新推出的 iPhone SE 4 和 iPad 11 將預裝iOS 18.3

iPhone SE 4：最高性價比 iPhone

作為 Apple 最具性價比的iPhone產品線，iPhone SE在2025年將迎來重大更新。根據現有傳聞，iPhone SE 4的設計將基於iPhone 14，但僅配備單顆後置鏡頭，這樣的設計能在成本控制與功能性之間取得平衡。

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性能方面，iPhone SE 4將搭載iPhone 16系列的A18晶片，這將顯著提升其效能和能效表現，同時支持強大的Apple Intelligence功能。這些改進使得iPhone SE 4不僅適合預算有限的用家，也為追求實用功能的消費者提供了一個理想選擇。此外，iPhone SE 4有望採用6.1吋的全螢幕設計，並引入Face ID功能，取代此前的實體Home鍵設計。

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全新iPad 11與iPad Air的升級亮點

除iPhone SE 4外，Apple 計劃在2025年春季推出全新iPad 11和升級版的iPad Air。iPad 11預計將搭載A17 Pro晶片，提供了更強大的性能和圖形處理能力。由於A17 Pro支援Apple Intelligence功能，這意味著iPad 11將進一步提升在多任務處理、繪圖創作和學習應用中的表現。

至於iPad Air，雖然目前具體細節尚不清楚，但Apple可能會在現有M2 iPad Air的基礎上進一步強化，例如提升顯示技術或擴展存儲選項，以吸引更多專業用家。