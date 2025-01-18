DJI O4 Air Unit｜對於熱愛航拍創作的愛好者而言，DJI最新推出的O4 Air Unit系列絕對是一大喜訊。這款全新的數位影像傳輸解決方案，不僅在畫質、延遲和傳輸距離等都非常出眾，還在便攜性和靈活性方面做出了全新突破。



超高畫質還原真實影像

O4 Air Unit系列採用先進的1/2英寸和1/1.3英寸CMOS感光元件，能夠拍攝高達4K/120fps的頂級影像品質。無論是廣闊的155°超廣角視角，還是10bit D-Log M的色彩表現，都足以捕捉充滿細節和層次感的震撼畫面。同時，DJI特別針對O4 Air Unit Pro提供了ND濾鏡套裝的兼容支持，即使在強光環境下，也能靈活控制進光量和快門，拍攝出富有動感質感的視頻素材。

超低延遲帶來更智能飛控

在影像傳輸方面，O4 Air Unit採用DJI自主研發的O4傳輸系統，搭配15ms的極低延遲表現，不僅能確保即時反饋的操控體驗，還支援多機競速最多8架同時飛行的激烈賽事。此外，O4 Air Unit Pro更是加入了雙天線設計，最大傳輸距離高達15公里，遠超行業標準，不管是在高山峻嶺還是狹窄室內，都能保持可靠的連線。

全面兼容滿足各類需求

O4 Air Unit系列還採用了高度可擴展的設計。DJI O4 Air Unit對應2英寸以下的機架，能靈活組裝於各種創作用機上；而O4 Air Unit Pro則更適合3英寸及以上的大型機架，照顧高手們需求。同時，兩款新產品均支持DJI多款飛行眼鏡和遙控器的無縫兼容，無論是Goggles 3、Goggles N3，還是Goggles 2、Goggles一體版，都能與之無縫銜接。此外，內置的Canvas模式和Betaflight OSD設定，也讓用家能夠自定義飛行資訊顯示，進一步提升飛行體驗。