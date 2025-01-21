的士佬千元兜售陸客遺下AppleWatch Ultra｜乘客機警拍片揭兩疑點｜搭的士遺下電話耳機的事件天天發生，近日有IG女用戶拍片警告「小心的士騙案（懷疑）」，原來她一次搭的士，司機疑以1千蚊平價向她兜售平價大陸客漏低的Apple Watch Ultra 及AirPods Pro（總值約8千元），這位女乘客並無起貪念，更小心翼翼拍下的士車廂，下車後亦拍下車牌，發現兩大疑點。



陸客留下Apple Watch Ultra｜司機：無法聯絡失主

事發當日女事主Gloria（IG@glorygloria.t）在油麻地截「街車」上的士，未幾司機就開始搭訕，指向車頭一個白色的疑似Apple Watch Ultra 包裝盒，指是上手陸客留下，因為已過關、物主亦沒有找的士call台尋失物，並報稱自己不清楚失物價錢，指應該是不值錢的東西，或者「送給同事」換幾百蚊茶錢。

IG @glorygloria.t 影片截圖

疑點1：司機疑扮唔知價．一千蚊轉讓值六千Apple Watch

及後就開始叫女乘客幫手看看「值幾多錢」，事主表示 Apple Watch Ultra 值6千多元，之後司機就開始拿出更多包裝盒，有Apple Watch、AirPods、火牛等，又建議：「不如收你1千蚊成袋攞走！」估計的士司機是假裝自己不懂失物價值，利用乘客一時貪念以平價轉售。就算乘客事後發現是假貨，一來無記認難追究，且事件涉及接收贓物，乘客亦會怕惹官非不敢報警。

IG @glorygloria.t 影片截圖／apple官網截圖

疑點2：無展示的士司機證．更可能是「鬼的士」

女事主並沒一時起貪念，她更機警地想拍下對方相片、姓名、車牌號碼，竟發現對方並沒有按法例擺放的士司機證（司機開工時，須按法例規定展示有效之的士司機證，違例者可被處罰港幣2,000 元），再細心看看，車輛內甚至沒有展示該車輛的登記號碼！下車後她拍下車尾上的車牌號碼（本文的相片已打碼）。

IG @glorygloria.t 影片截圖

處理贓物可處監禁14年

表示整件事「好鬼」，估計包裝內全是假貨甚至是吉盒，但她強調就算不是騙案，也不應該貪心購買這些失物，最後決定拍片呼籲大家小心。網民同意指「做人最緊要就係唔好貪小便宜，同埋帶腦帶邏輯出街，就唔會咁易畀人呃。」「華強電子城$148」「唔貪心就無事！！！」的確，如她一時動念收購了這批失物就等同「接贓」，根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，任何人處理贓物，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁14年。

本文事件來源：IG @glorygloria.t

的士佬賣賊贓不只一單

過去，有網民於社交平台「車 cam L」群組分享一段影片，指「喂大佬吖！又係呢招你老唔老土啲呀？」原來事主也被的士司機平價兜售一支乘客失物iPhone，但她發現手機是假貨，而同樣該司機也沒有展示的士司機證。