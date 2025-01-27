大掃除5大家電勿忽略｜年廿八洗邋遢，今日家家戶戶都應該忙著送舊迎新，掃走過去一年的塵埃與霉運。然而，在清潔地板、窗戶和家具之餘，很多人往往忽略了家電的清潔。這些日常使用的電器，可能會累積大量污垢和細菌，甚至影響其性能與使用壽命。以下 5 大常用的家電，學識其清潔方法，做到徹底送舊迎新。



雪櫃—密封條清潔不要忽略

雪櫃是家中使用頻率最高的電器之一，但它的清潔卻常常被忽略。密封條的縫隙常因濕氣積累成為細菌與霉菌滋生的溫床，長期未清潔可能導致雪櫃內部散發異味。

年廿八大掃除 5大家電勿忽略

清潔雪櫃時，首先需要將內部的所有食材取出，並分類放置於保冷袋內以防變質。然後斷開電源，開始徹底清理內部。冷藏室的隔板與抽屜可用溫水和中性清潔劑擦拭，再用濕布抹掉殘留清潔劑，最後擦乾。而冷凍室的霜層則需要用溫水擦拭或自然化冰，切勿使用硬物刮除以免損傷內壁。密封條的清潔尤為重要，使用牙刷蘸取稀釋的白醋或蘇打水輕輕刷洗縫隙，最後用乾布擦乾，並可塗抹少量凡士林以保持柔韌性。

洗衣機內部清潔

洗衣機表面看似乾淨，但內部的洗衣槽和過濾網常因洗衣液和衣物纖維的殘留而成為細菌滋生的溫床。長期不清潔，會導致衣物洗後仍帶有異味，甚至影響洗衣效果。

年廿八大掃除 5大家電勿忽略

清潔洗衣機內桶時，可購買專用的清潔劑，倒入後以高溫模式運行空洗一次。如果希望更自然的清潔方式，也可將白醋與小蘇打粉混合，倒入洗衣槽內同樣進行高溫空洗。這不僅能有效清除污垢，還能減少霉菌滋生的可能性。過濾網部分則需要定期拆下，用清水沖洗並用刷子清除附著的毛絮與污垢，然後晾乾後再裝回。清潔完畢後，建議每次洗衣後保持洗衣機門半開通風，以減少濕氣積聚。

微波爐—容易被忽略的油漬

微波爐在加熱食物的過程中，常因食物濺出或蒸氣凝結而留下頑固的油漬與污垢，若長期不清理，這些污垢會影響微波爐的加熱效果，甚至滋生異味。

年廿八大掃除 5大家電勿忽略

清潔微波爐時，可用耐熱碗裝入水和幾片檸檬，或者加入少量白醋，放入微波爐中加熱約五分鐘。蒸汽會使內部的污漬變得鬆軟，便於後續清理。取出碗後，用濕布輕輕擦拭內壁，並針對轉盤和角落的頑固污垢用海綿輕刷，然後擦乾後放回轉盤。此外，微波爐門邊的密封膠條同樣需要檢查和清潔，以免影響密封效果。

空氣清新機

空氣清新機如果濾網未定期清潔或更換，反而可能成為污染源。尤其是前置濾網，常因吸附灰塵而堵塞，降低過濾效率。

年廿八大掃除 5大家電勿忽略

清潔空氣清新機時，首先關閉電源並取下濾網。前置濾網一般可以直接用吸塵機清除灰塵，或用清水沖洗後晾乾再裝回。至於HEPA或活性炭濾網，這類濾網通常不可水洗，需要根據使用說明按時更換。若不確定濾網的使用壽命，可參考設備的指示燈提示，確保空氣清新機的正常運作。

抽油煙機：廚房中最易被忽視的家電

油煙機的濾網與內部則是油污的重災區，若未定期清理，不僅吸力減弱，還會散發刺鼻的氣味。

年廿八大掃除 5大家電勿忽略

清潔電磁爐時，可用軟布蘸取中性清潔劑擦拭表面，再用乾布擦乾。針對散熱孔處，建議使用細毛刷清理灰塵，避免堵塞散熱通道。油煙機的濾網清潔則需更深入，建議每月拆下濾網，用熱水加入適量洗潔精浸泡，然後用刷子刷掉殘留的油污，最後用清水沖洗乾淨。內部的風扇葉片則需要小心擦拭，避免損壞。