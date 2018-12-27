Honor V20 登場！4800 萬像素搭 TOF 3D 辨識鏡頭竟然超低價？

Huawei Honor 終於迎來了 V20，採用嶄新的魅眼全屏、4800萬像素鏡頭 及 TOF 3D 辨識鏡頭、Kirin 980 旗艦級處理器等出眾規格，但售價只要 RMB 2,999 起（約 HKD3,403 起），性價比高得嚇人。（文：黎生）

早前 Honor 事先張揚的 V20 終於正式在中國發布，手機搭配了時下各項大熱的旗艦級配置，但售價卻極為親民，比紅米手機更能稱為國民手機。全新推出的 Honor V20 最大賣點必然是採用了魅眼全屏設計，於屏幕上開了一個 4.5mm 直徑的小孔放置前置鏡頭，大大提升全屏效果時，亦不影響操作體驗，設計頗為用心。

除此之外，Honor V20 還搭配了 1 / 2 吋 IMX586 感光元件，為手機提供 4,800 像素拍攝能力，而且在大尺吋感光元件下，更有利晚間拍攝。除此之外，Honor V20 亦加入了 TOF 立體測感鏡頭組，配合 Kirin 980 旗艦級處理器，可即使處理大量訊息及功能，如為影片進行實時塑身等，功能全面。