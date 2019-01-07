LG SmartWatch 錶帶配相機新專利　原來鏡頭可以周圍走

LG SmartWatch 最近剛剛取得新專利，錶帶上設有相機鏡頭，而且更可以在錶帶上任何移動，配合 SmartWatch 可以做到即時擷取不同資訊及影像，令 SmartWatch 攝影的概念變得更為實用。（文：黎生）

SmartWatch 手錶搭配相機設計並不是新概念，Samsung 早於 2013 便曾推出類似裝置，但相機只可以從一個角度拍攝，使用上並不方便。不過，LG 剛剛取得的新專利，卻讓相機可以在錶帶上不同位置自由活動，令 SmartWatch 拍攝有更多角度可以選擇，再配合 LG 提升出的各項功能，讓人頗為期待實物登場。

LG SmartWatch 專利圖顯示，鋼帶腕錶可以換上相機模組。

據專利圖所示，LG SmartWatch 上的活動式相機可以多種方式呈現，包括鋼帶錶帶其中一節換上相機模組、活動式相機錶帶、路軌錶帶、外置相機夾等等，讓錶帶上的相機可以沿手腕自由活動，從不同角度拍攝，使 SmartWatch 攝影更加實用。

若是一般錶帶，亦可以透過多種不同設計，帶來活動式相機。

透過相機，LG SmartWatch 將可讀取更多功能，但是否實用及必須，則見仁見智了。

LG SmartWatch 可以透過相機自行設定錶面圖案外，亦備有即時測量食品卡路里及掃瞄條碼以作網上購物之用，以 LG 熱愛引入 Google 功能的往績，預計 LG SmartWatch 極可能預載 Google Lens。不過到底實物何時推出，會否成為 LG 於 MWC 2019 的一路奇兵，稍後才有分曉。



來源：LetsGoDigital