WhatsApp 加指紋鎖定！Touch ID 或 Face ID 保護不怕其他人偷睇

WhatsApp 新增指紋鎖定，專門研究 WhatsApp 的開發者 @WABeta，在 WhatsApp Android 版 2.19.3 的測試版當中，發現將會加入指紋鎖定功能，而 iOS 版亦會支援 Touch ID 及 Face ID。有秘密，從此可以不用擔心身邊有人要 check 訊息了... 少年人，你真的以為是這麼簡單嗎？

WhatsApp 加入指紋鎖定功能，現時只是隱藏在 WhatsApp 的測試版軟件當中，就算已經是 Beta 測試用戶亦未必可以使用。@WABeta 發現，WhatsApp 的指紋鎖定功能，會將整個 WhatsApp 鎖定，而並非鎖定其中一、兩個對話，即是任何人要開啟你手機的 WhatsApp，就必須以指紋，或者 iOS 上的 Touch ID、Face ID 去解鎖。

WhatsApp 將加入指紋鎖定功能，就算手機處於解鎖狀態，都不用擔心身邊人從 WhatsApp 偷取資料。（設計圖片）

從截圖中可見，WhatsApp 在無法辨認你指紋的時候，會提供以手機已經儲存的指紋作後備解鎖。簡單點說，若果有人能夠解鎖你的手機，還是有方法可以解鎖你的 WhatsApp。不過，若果記者理解沒有錯誤的話，只要你在 WhatsApp 跟手機解鎖，使用不同手指的指紋作認證，理論上這個後備解鎖功能就不可能解開你的 WhatsApp。

WhatsApp 指紋解鎖運作（按圖放大）

不過，現實有這麼簡單嗎？少年，你記得為什麼當初你的身邊人可以解鎖你的手機嗎？難道，你真的有膽量，不讓她／他在你的 WhatsApp 加入她／他的指紋作解鎖？另外根據開發者群的推測，Android 及 iOS 版的下一個 WhatsApp 更新，很可能會正式加入廣告顯示，到底有什麼新發展，《科技玩物》會第一時間為大家更進。

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