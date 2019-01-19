HTC Viveland VR 體驗館殺到香港　宅民記者皮網友即場試玩　

HTC Viveland x E.R Studio 是香港官方首間 VR虛擬實境體驗館，將在台灣、大陸等地受歡迎的 VR 虛擬實境遊戲帶到香港。佔地約 3500 呎，設有接近 20 個 VR 頭罩的 Viveland 究竟有什麼必玩項目，就等記者跟大家一起看看。

HTC Vive 或者 Oculus Rift 一類專業級的 VR 裝置，其實因為電腦處理效能較出眾，畫面的遲緩更小，流暢度遠高於大家日常能夠接觸的家電或者手機級別的 VR，所以在台灣、中國或日本等地方都興起熱潮，類似 Viveland 一類的 VR 遊戲中心成為了新興的消閒玩意。

HTC Viveland x E.R Studio 是 VR虛擬實境體驗館首次登陞香港，讓大家可以利用高端的 VR 裝置進行遊戲。（區慶威攝）

而今次由 HTC 及 Easco Telecommunications Limited 合作在荃灣 D.Park 愉景新城 2008 店開設香港首家 Viveland VR 體驗館的眾多設備當中，記者就推薦大家一定要試一試《The Walk 命懸一線》這一款讓你體驗高空冒險的 VR 遊戲。

《The Walk》會帶玩家進入伸展出半空的獨木板，去逃離各種危險，挑戰玩家的膽色及平衡力。（區慶威攝）

《The Walk 命懸一線》配合無線版本的 Vivo Pro 裝置，玩家的一舉一動都可能準確在遊戲中重現。（區慶威攝）

《The Walk》用上了無線版本的 Vivo Pro 裝置，玩家需要在虛擬世界中，走進超級高樓大廈的天台或者懸崖峭壁的頂端，走在伸展出半空的獨木板逃生。由於 HTC 採用 Lighthouse 技術，可以準確偵測玩家的移動，戴著 VR 頭罩走在現場預設的木板上，感覺真仿似走在半空的獨木板上，親身一試肯定不會忘記那種有如親歷其境的畏高感覺。

可以最大 8 人連線的《Front Defense Hero E-Sport version 英雄防線》，是 Viveland 另一主打賣點。（區慶威攝）

Viveland 另一主打賣點，就是可以進行最多 8 人兩組 4 vs 4 連線的《Front Defense Hero E-Sport version 英雄防線》。由於進行人數較多，玩家雖然要利用雙手的感應控制器上的觸控板去控制遊戲中的移動，不過其餘各種動作，包括操控各種武器，用戶都必須「親身上陣」，令玩家有如置身二次大戰的現場之中。

不過同樣是多人連線遊戲，記者自己更喜歡較為直觀及更有快感的射擊遊戲，好像合作打喪屍的《HordeZ 屍控裂痕》，當喪屍從 360 度四方八面湧過來，你會發現你個 friend 並不如你想像中可靠。

另外，利用 MR 混合實境技術的遊戲，好像需要跟隨音樂節奏打擊畫面飛出各種不同球體的《Hotel Transylvania Popstic》、二次大戰遊戲《Front Defense》，或者大家熟悉的切水果遊戲《Fruit Ninja》等，都可以利用 Viveland 特設的綠佈景房間，讓大家真人走進遊戲當中，而且更可以將大家真人在遊戲中的畫面拍攝記錄去分享，是大家記得一定要「打卡」凡設施。對了，大家就不要穿綠色衣服去 Viveland 比較好。

Viveland 另外更設有《Sport Arena》讓大家可以在虛擬世界鍛鍊射箭、打棒球、打乒乓球，以及多款包括《戽斗袋鼠 Shakurel Planet》、《胖胖綠小兵 Fat Cute Soldier》及《Fruits Zombie 水果殭屍》等多款由日本的 VR 體驗館帶到香港的輕鬆作品。

HTC Viveland x E.R Studio 預定會在 2 月正式跟香港的朋友見面，門票將會在 1 月底在包括官方網站及多個網上及門市零售點發售，成人套票預定售價為 $398、小童套票預定售價為 $288，將可以在體驗館中 75 分鐘內任玩各種遊戲。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079