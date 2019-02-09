Qualcomm 發布全新準旗艦手機處理器 Snapdragon 712

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使用準旗艦 Qualcomm Snapdragon 710 處理器的手機才剛於香港正式發布，Qualcomm 便又發布了全新準旗艦處理器。Qualcomm Snapdragon 712 與上一代同樣採用 10nm 製程，但處理器最高時脈則由 2.2GHz 提升至 2.3GHz，配合同級的 Qualcomm Adreno 616 圖像處理器，官方聲稱整體效能約提升 10%。（文：黎生）

網絡連線方面，Snapdragon 712 與 Snapdragon 710 分別不大。兩者同時採用 Snpadragon X15，支援 LTE Cat 15 下載及 Cat 13 上傳，速度分別可達 800 Mbps 及 150Mbps。另外兩者亦備有同級的相機規格，即 2,000 萬像素雙鏡配置或 3,200 萬像素單鏡配置，拍攝能力分別不大。

Snadragon 712 處理器對比 Snapdragon 710 約有 10% 的效能增幅。

不過，Snapdragon 712 始終是新一代處理器，故將會支援 Quick Charge 4+ 及備有更好的藍牙音樂效果。至於 Snadragon 712 裝置的推出日期，官方則未有消息公布。

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