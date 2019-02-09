iPhone WhatsApp 啟用 Face ID、Touch ID　簡單教學及注意事項

WhatsApp 在早前的測試版加入了 Touch ID 及 Face ID 的支援，新功能已經率先在 iPhone 上推出。iOS 版 WhatsApp 到底如何啟用 Touch ID 及 Face ID，有什麼需要注意的事項，以下就跟大家分享一下。

其實 iPhone 本身已經設有 Touch ID 或者 Face ID 的開機鎖定，一般來說已經有足夠的保安；若果大家依然希望為 WhatsApp 多加一重保障的話，可以啟用這個 Touch ID 或 Face ID 鎖定的新功能。

WhatsApp 加入了 Touch ID 及 Face ID 鎖定功能，率先在 iPhone 上推出。（設計圖片）

在 iPhone 的 WhatsApp 當中啟用 Touch ID 或 Face ID（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

今次 WhatsApp 加入 Touch ID 及 Face ID 鎖定，保安程度比想像中更高，並未提供後備的密碼解鎖方法，換言之大家使用這個功能之後，若果 iPhone 不在身邊，就算想找朋友幫忙，在你的 iPhone 上以 WhatsApp 幫忙聯絡其他朋友，也是一件不可能的事情。更極端的情況，大家若果遇上什麼意外，你的家人亦無法以 WhatsApp 代你聯絡任何朋友。

WhatsApp 指紋及人面鎖定注意事項：

WhatsApp 在啟用後只能夠以指紋或人面解鎖。 不設以密碼解鎖的後備方案。 朋友就算有手機密碼依然無法解鎖你的 WhatsApp。 WhatsApp 鎖定了，若無正確指紋及人面解鎖，只能夠以相對 SIM 卡轉移到另一部 iPhone 上重啟。 Android 版將於稍後推出。

若果你的屋企人是知曉你 WhatsApp 兩步認證密碼的話，尚且可以將你的 WhatsApp 帳戶轉移到其他手機繼續使用。所以，今次 WhatsApp 加入的 Touch ID 或 Face ID 解鎖，比較適合用戶所使用的 iPhone，是由工作單位提供的朋友，就算手機可以隨便讓 IT 部門解鎖，對方亦無法進入你的 WhatsApp 之中。另外，Android 版本的 WhatsApp 亦預計將會在稍後時間加入相關功能，Android 用戶可能要稍微耐心等待。

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