iPhone 自己 5G 自己搞　Apple 傳自行研發 modem

iPhone 的 5G 棄用 Qualcomm 轉投 Intel 懷抱，不過進度不似預期，如無意外 Apple 將會錯過 5G 頭班車。似乎 Apple 都等唔切 Intel，近日路透社就引述消息人士報道，指 Apple 正成立自家的 modem 部門，實行自己的 5G 自己搞。

根據路透社報道，Apple 傳聞將會由原本負責設計 Apple 自家 A 系處理器的 Johny Srouji，去負責 modem 的開發部門。Apple 原本依賴 Qualcomm 提供網絡數據連線的 modem 晶片，不過隨著近日兩家公司之間的專利權訴訟，Apple 已經轉移向 Intel 購買 modem。不過，Intel 開發 5G 的 modem 進度實在遠不如預期，除了無法趕及在 2019 年與 Android 手機在 5G 市場開始競爭之外，就連 Apple 本身的目標 2020 年，Intel 的進度亦談不上令人充滿信心。

iPhone 的 5G modem 晶片，最終很大機會由 Apple 自家開發。（Apple）

Apple 除了依靠 Intel 提供 5G modem 晶片之外，據市場消息指，亦將 MTK 聯發科及 Samsung 的晶片列入考慮；而現時傳出 Apple 將會自行研發 modem，雖然未必一定會在首台 5G iPhone上使用，但長遠而言可以為 Apple 大幅減省 iPhone 的製作成本。以每台手機 modem 晶片約 US$15 到 US$20 計算（約港幣 $118 到 $157），Apple 每年生產約 2 億台 iPhone，成本就大約要US$30 億至 US$40 億（約港幣 $235 億到 $314 億），是一台 iPhone 當中其中一件最昂貴的零件。Apple 自家開發 modem 就可以減省有關成本外，更可以將晶片跟底板整合，以騰出更多空間及減省電耗，應付手機 AR 發展的需要。

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