WhatsApp 新功能加人入 Group 要先得對方確認　向家族群說不

WhatsApp 測試版加入一項新功能，將新成員加入群組，將須要得到對方確認，不再像現時可以隨便「踢人入群」。從此大家就可以回絕朋友間的無聊吹水 Group，工作上跟自己沒有關係的小組，或者一些白撞的美容、健身、補習社廣告群組。

根據開發者 @WABetaInfo 在 iOS WhatsApp 測試版中發現，WhatsApp 將會為 iPhone 加入一項隱私新功能，任何群組要增加新成員，不再像現時般可以簡單「踢人入 Group」，而是必須先得到對方同意，接受邀請，才可以新增群組成員。

WhatsApp 即將加入新的私隱功能，群組從此不可以再隨便「踢人入 Group」，必須先發出邀請，得到新成員同意才可以將對方加 Group。（設計圖片）

@WABetaInfo 發現測試版這項新功能，將會率先在 iOS 版中推出，隨後再更新到 Android 版本中。從現時測試版中顯示，這個功能並非預設開啟，大家需要進入設定 > 隱私 > 群組中，選擇任何人都必須徵求自己同意，才可以將用戶加入到 WhatsApp 群組之中。

WhatsApp 新增群組私隱設定（按圖放大）

相信大家近年都接收過一些利用 WhatsApp 群組，隨便將大家加入到群組中，再發放補習社、美容、健身等一類廣告訊息的白撞陌生人；有了新功能之後，大家就可以輕鬆回絕這類邀請。新功能如無意外將會在 iOS 版 WhatsApp 下一個更新中率先加入，Android 版本則會在隨後推出。

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