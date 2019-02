【華為美】Huawei Mate 20 Pro 獲 MWC 大獎　Google 贏技術獎項

在西班牙舉行的 MWC 2019 進入尾聲,近日因為出位廣告歌《華為美》成為熱話的中國品牌 Huawei Mate 20 Pro 就憑著出眾的表現,贏得由傳媒及市場分析師組成的評審小組,選出奪 2018 年度 Glomo 最佳手機大獎;而 Google 就在同一個類別,憑 Night Sight 贏得 2018 年度 Glomo 突破性設備創新獎。

MWC 除了是每年各大廠商展示新手機新技術的業界大展外,GSMA 協會每年亦會邀請傳媒及市場分析業界代表,組成評審小組,選出廠商無法自行報名,Glomo(Global Mobile 的縮寫)眾多獎項中,最重要的 Glomo 最佳手機及突破性設備創新獎兩項大獎。記者有幸跟其他 17 位來自歐、美、亞洲的大型媒體及市場分析機構參與本年度兩項大獎的投票,可以第一手為大家分析兩項大獎的得獎原因。

Glomo 2019 由全球大約 200 位傳媒、市場分析師、各大科技機構的 CTO 等參與評審投票選出,是流動業界最具代表性的獎項。(GSMA)

MWC 2019 Glomo 最佳手機大獎:Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro 以大比數贏得 Glomo 年度最佳手機大獎。(蔡浩騰攝)

入圍名單: Apple iPhone XS Max Google Pixel 3 Huawei Mate 20 Pro OnePlus 6T Samsung Galaxy Note 9

Huawei Mate 20 Pro 贏得本年度可謂實至名歸,亦是記者參與評審小組多年來,勝出票數最懸殊的一次。Huawei Mate 20 Pro 打破了過去多年由 Samsung 及 Apple 壟斷本獎項的情況,在過去最少五屆當中,本獎項均由上述兩大廠商以 5:5 到 6:4 之間分出勝負,不過今次 Huawei Mate 20 Pro 所得票數,比第二名的 Google Pixel 3 及 Samsung Note 9 相加還要多,可以說是獲得傳媒及市場分析業界的一致認同。

iPhone XS Max 並沒有如往日得到一眾評審的支持,似乎 Apple 是時候要為市場注入創新元素。(Apple)

其中 Leica 跟 Huawei 合作的拍攝系統,以及廠商創新的 AIS 人工智能手持夜拍模式,自然是手機其中最重要的得分部分。另外 Mate 20 Pro 同時設有 3D 人面解鎖及屏下指紋解鎖,使用市場上第一枚 7nm 處理器 Kirin 980,穩定而出眾的手機表現,亦是遠遠拋離其他入圍手機的原因。另外值得一提,在國際市場主打性價比的 OnePlus,亦憑著 6T 首次擠身入圍名單,可說是對廠方多年努力的一次肯定。

Glomo 突破性設備創新獎:Google Night Sight

Google 在 Pixel 手機加入 Night Sight 功能,以 AI 人工智能修正相片的顏色、曝光率,令低光夜拍變得可能。(Google)

入圍名單: Google 的 Google Night Sight Google 的 Google Assistant with Duplex Huawei 的 Leica Triple Camera Vivo(由 Synaptics 提供)的 In-Display Fingerprint sensor Oppo Find 的 X pop-up camera

Google 為 Pixel 系列開發的夜攝功能 Google Night Sight 贏得 Glomo 突破性設備創新獎。本獎項其中一個評審重點,就是新技術將會對業界將會帶來突破性(甚至是破壞性,完全取代舊有技術)的發展。著重研發的 Google 分別憑 Pixel 系列的夜拍功能 Night Sight 及人工智能語音對答系統 Duplex,兩項牽涉到人工智能應用的新技術入圍最後名單。

Google Night Sight 首次出現在 Pixel 3 系列中。(區慶威攝)

其中 Night Sight 除了使用利似 HDR 的技術,快速拍攝多張相片,去重疊出更高曝光率的夜拍相片外,更使用了 AI 技術去重疊影像,修正低光位置的色彩、曝光率及白平衡等要素,令單鏡頭的 Pixel 系列可以拍攝出比市場上大部分手機更接近真實原色的夜拍照片。

另外,Google 在 I/O 中首次展示,已經在美國推出,以 AI 人工智能代替用戶即時接聽電話,以語音對答的 Duplex 功能,更加是一種接近科幻小說一樣的技術。不過礙於 Duplex 只在美國市場推出,普及率實在不高的關係,令評審更偏好 Night Sight 技術。

Fortnite 成手遊大贏家

Fortnite 在香港人氣雖然不及 PUBG,但在全球市場上卻非常成功。(Epic Games)

另外,Epic Games 旗下的 Fortnite,雖然在香港的人氣及不上同屬大逃殺類型的 PUBG,不過在歐美地區的高人氣下,成功贏得 Best Overall Mobile Consumer Innovation 及同樣由評審提名的 Best Content and Media Innovation 兩個獎項,成為手遊當中的大贏家。

Nokia 成 5G 新勢力

Huawei 今年雖然延續上年的氣勢,在多個 5G 技術獎項上都有斬獲,不過 Nokia 就憑 Nokia 5G Future X – Unleashing the Potential of 5G,贏得 5G Leadership Award。似乎 Huawei 在即將降臨的 5G 基建大戰中,除了要應付各種政治相關的困難外,亦要小心 Nokia 這個流動網絡皇者的回歸。