游蕙禎激罕性感運動LOOK　試玩SUDIO真無線藍牙耳機

【SUDIO TOLV藍牙耳機】游蕙禎近日在社交平台貼相，穿上Sport Bra邊玩健身邊試真無線藍牙耳機，雖然相片拍得很好看，但點知耳機竟是2018年舊款？

【SUDIO TOLV藍牙耳機】前香港立法會議員游蕙禎，現在轉職成為KOL，不時會在網上推廣護膚品。最近仲穿上Sport Bra邊玩健身邊試藍牙耳機，游BB輯相連討論區「連登」巴打都有分享，是幾靚的。但筆者都有用開STUIO這個瑞典品牌，就留意到游BB戴的已經是去年舊款Sudio Niva。（點圖放大：）

前香港立法會議員游蕙禎，現在轉生成為KOL，聽講仲會在網上推廣護膚品。

近仲穿上Sport Bra邊玩健身邊試藍牙耳機，游BB輯相，連登巴打都有些，是幾靚的。

但筆者都有用開Sudio這個瑞典品牌，留意到游B戴緊的已經是18年舊款Sudio Niva。

不是說舊款就一定差，但真無線藍牙耳機近年技術升級真的超快，只是隔一年而已，性能大提升，價錢卻與舊款相約。聽講，今次是瑞典廠方直接將商品送給香港名人游BB試玩，可見她在外國也頗有人氣。而同時，香港代理就有送2019年新款的SUDIO TOLV給另一女演員「靚湯」湯加文（Carmen）試玩，這款TOLV升級至藍牙 5.0，連接更隱定，而且仲勁慳電，單次充電後能使用 7 小時（游BB那款只用到3.5小時），個外置充電盒夠充電 4 次，仲有快充功能，急充15分鐘夠玩1小時，如果游BB都用TOLV，就可以更專心做體操keep fit啦！

「靚湯」湯加文試玩的才是19年新款SUDIO TOLV。